عاجل رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

قامت لجنه النظام والمراقبة الشهادة الثانوية الأزهرية الإعلان عن تفاصيل جديده النتيجة الثانوية الأزهرية 2019 قال الشيخ احمد عبد العظيم رئيس اللجنة أن جميع الأعمال قد تمت تصحيحها وانتهت بالفعل في جميع مراكز التصحيح الموجودة في الجمهورية وقال أن السبب في تأخير إعلان النتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بان أزاد مراجعه أعمال الرصد لكي يأخذ كل طالب حقه بالكامل وبالتالي أخدت اللجنة وقت أضافي مراجعه هذه الأعمال التي تم رصدها والدرجات مره أخرى وفي هذا المقال سوف ننشر لكم كل الأخبار المتعلقة بنتيجة الثانوية الأزهرية 2019

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بالتأكيد أن جميع الطلاب الأزهر الشريف ينتظرون نتيجة الثانوية الأزهرية فيريدون معرفه موعد إعلان النتيجة ولكن لم يتم تحديدها حتى الآن ولكن الذي نعرفه حتى الآن الموعد المتوقع للإظهار نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بان هذا الموعد سوف يكون بين يوم 15 إلى يوم 20 يوليو القادم وبالتأكيد أن جميع الطلاب يقلقون جدا عن النتيجة بسبب تأخيرها ويتساءلون لماذا تم تأخيرها حتى الآن ولذلك رد على هذا التساؤل الشيخ احمد عبد العظيم بإعطائهم فرصه أخرى لأعضاء الكنترول حتى يقوموا ومراجعه رصد درجات في الورقة من الداخل والخارج مره أخرى حتى يأخذ كل طالب حقه وحتى لا يكون به أي أخطاء في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 وان هذه الأخبار والده من الكنترول مباشره لجميع الطلاب الثانوية الأزهرية

والجدير بالذكر إن تم بدء تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية منذ يوم 2 يوليو الماضي في 10 مراكز منهم 6 مراكز في الوجه البحري و4 مراكز في الوجه القبلي وان طلاب هذه المراكز ينتظرون النتيجة يكون من المحتمل أن تظهر في نفس الميعاد الذي ستظهر فيه نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 وبذلك سوف يظهر نتيجة الثانوية العامة 2019 قريبا من نتيجة الثانوية الأزهرية 2019