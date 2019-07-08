"امبراطور المخدرات" يدفع تعويضات بأكثر من 12 مليار دولار

طالب مدعون أميركيون "امبراطور المخدرات" خواكين غوزمان (62 عاماً) بدفع تعويض يتخطى الـ 12 مليار دولار عن المخدرات التي وُزّعها في أراضي الولايات المتحدة، وذلك بعد القبض عليه ومحاكمته؛ بسبب كميّة الكوكايين والماريجوانا والهيرويين الهائلة التي يُعتقد أن عصابته "كارتل سينالوا" قد هرّبتها إلى الأراضي الأميركية.

وقاد "إل تشابو" عصابة "سينالوا" 25 عاماً حقّق فيها أرباحاً هائلة. فباع بحوالي 11.8 مليار دولار من الكوكايين و846 مليوناً ماريجوانا و11 مليوناً هيرويين.

وأدين "إل تشابو" بتهريب المخدرات وغسل الأموال، بعد أن سلمته السلطات المكسيكيّة إلى الولايات المتحدة في 2017، فأُدين بتهريب المخدرات وغسل الأموال.

كما أدانته محكمة فيدرالية في نيويورك، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر، لتهريب مئات الأطنان من الكوكايين والهيرويين والماريجوانا إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال وحيازة أسلحة. "النهار اللبنانية"