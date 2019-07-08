وفاة فنان شاب مشهور بشكل مفاجئ

بصورة غير متوقعة تم العثور على الممثل كاميرون بويس ميتاً في منزله عن عمر يناهز 20 عاماً، نتيجة إصابته بنوبة مفاجئة أثناء نومه.

وأصدر المتحدث باسم الممثل الأمريكي بياناً جاء فيه "بقلب شديد الحزن فقدنا كاميرون هذا الصباح، لا شك أن العالم الآن أصبح مظلما بدونه، لكن روحه ستعيش بيننا من خلال كل من عرفه وأحبه، نشعر بحزن شديد ونطلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب في حزننا على فقدان ابن وأخ ثمين".

كما أصدرت Disney بيانا تنعي فيه وفاة الراحل جاء فيه "منذ طفولته، حلم كاميرون بمشاركة مواهبه الفنية الرائعة مع العالم..كانت لديه رغبة قوية في إحداث تغيير في حياة الأشخاص من خلال عمله الانساني".

وظهر كاميرون بويس لأول مرة من خلال فيلم الرعب Mirrors، لكن شهرته جاءت من خلال الفيلم التليفزيوني Descendants الذي تعرضه شبكة Disney بدور "كارلوس" نجل الشرير الأسطوري "دي فيل". وفق ABC news

والجدير ذكره أن بويس لعب دور البطولة في الفيلم الكوميدي Grown Ups وظهر بشخصية "كايسي" ابن آدم ساندلر، كما كان من المفترض أن يشارك الفنان الراحل في العديد من المشاريع خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجزء الثالث من فيلم Descendants ومسلسل Mrs. Fletche