روابط نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول في العراق بالاسم ” شوكت ” عبر وزارة التربية...

أوشكت وزارة التربية العراقية على إتمام نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول بالعراق من قبل السد محمد إقبال على أن يتم نشرها مباشرة على المواقع الإلكترونية وعلى سبيل المثال موقع وزارة التربية العراقية موقع السومرية نيوز وموقع ناجح لتمكين الطلاب من الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2019 باستخدام رقم الجلوس أو الرقم الامتحاني وأيضا تحميل ملفات المدارس الخاص بها، وللعلم أن جميع محافظات العراق سوف تتوالى ظهور نتيجة الدور الدور الثاني 2019 للصف الثالث المتوسط تباعا وفقا لانتهاء كل محافظة على حد ولكنه سوف يكون على مدار اليوم.

يجدر الإشارة أن طلاب الثالث المتوسط قد انتهوا من أداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019 خلال نهاية شهر ماي الماضي وبالتزامن انطلقت عمليات تصحيح جميع المواد حتى يتم الخروج بكشوف نتائج الثالث المتوسط 2019 في أقرب وقت لاطمئنان الطلاب وأولياء الأمور على مستوى تحصيل أبنائهم على مدار العام الدراسي.

نتيجة الثالث متوسط الدور الأول 2019

سوف تكون نتائج الثالث المتوسط 2019 محط أنظار جميع الطلاب لمعرفة درجات جميع الدراسات العربية الكردية والتركمانية والتي من المحتمل ظهورها خلال الأيام القادمة، وفور اعتماد النتيجة سيتم نشر نسبة نجاح الثالث المتوسط 2019 وتحديد قوائم الطلاب الأوائل واسمائهم وقيام وزارة التربية العراقية بتحديد موعد لتكريم الطلاب المتفوقين.

روابط نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق الدور الأول تشمل على السومرية نيوز وموقع ناجح وموقع النجاح والإزدهار والفرات وقناة التلغرام وكل ذلك تسهيلا على الطلبة والطالبات لمعرفة النتيجة فور ظهورها واعتمادها بشكل رسمي من قبل السيد محمد إقبال وزير التربية والتعليم العراقية ونطلب من طلابنا تسجيل البيانات الخاصة بالمحافظة بتعليق لتحديد هل تم رفع ملفات تلك المحافظة أم لا.

موقع وزارة التربية العراقية.



نتائج الثالث المتوسط 2018 جميع محافظات العراق

هنالك العديد من المحافظات بالعراق التي تترقب ظهور نتائج الثالث المتوسط 2019 للدور الأول وسوف نوافيكم بملفات النتيجة فور ظهورها حتى يتمكن الطلاب من تحميل المحافظة التابع لها ومن تلك المحافظات :

بغداد الكرخ 123 .

الرصافة 123.

القادسية.

نينوي.

الأنبار.

واسط.

النجف.

الموصل.

كركوك.

كربلاء.

البصرة .

ديالي.

المثني

بابل.

ذي قار.

دهوك.

السلمانية.

الكونية.

نوضح لطلابنا الأعزاء أنه من الممكن عدم نشر النتيجة والاستعلام عنها برقم الطالب أو الرقم الامتحاني ولكن يمكن التعرف عليها من خلال ملفات pdf سيتم تحميلها من خلال المقال فور اعتماد النتيجة من السيد محمد إقبال خلال الساعات القادمة من مطلع الشهر القادم وتفعيل روابط نتائج الثالث متوسط 2019 بالعراق.

وزارة التربية العراقية : نتائج الدور الأول لثالث متوسط 2019

ما زالت عمليات تصحيح أوراق امتحانات الثالث المتوسط 2019 مستمرة حتى الآن وذلك لجميع المواد الدراسية ولم تنتهى بعد وزارة التربية العراقية من أعمال الكنترول والتدقيق والمراجعة ولكننا سوف نرصد كافة التغييرات التي تنشرها الوزارة لطمأنة الطلاب، وكما صرحت الوزارة بأن هناك ارتفاع حوالى 5% عن الأعوام الماضية.

تبحث وزارة التربية والتعليم العراقية مع الجهات المسئولة عن تحديد موعد لظهور نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول بالعراق لجميع المحافظات فور انتهاء وإنجاز جميع أعمال التصحيح والخروج بملفات النتائج النهائية، وهناك بعض التصريحات التي تشير أنه سيتم رفعها خلال الأيام القادمة من الشهر الحالي.

بالفعل تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي استعدادات ظهور نتيجة الثالث متوسط 2019 خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث سوف تكون نتائج الدراسات الكردية والتركمانية المتوسطة على هيئة كشوف لأسماء الطلاب الناجحين مرفقة بأسماء المدارس الملتحقين بها وسوف يطلع الطالب على علاماته.

ظهرت نتائج الدراسة المتوسطة 2019 وتعرف الطلاب على نتيجة الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول لجميع المحافظات التى صرح بها السيد محمد اقبال الصيدلي صباح أمس مع تمنياتي بالنجاح والتفوق لبقية الطلاب.

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لم تنشر وزارة التربية العراقية أي نتائج أخرى عن امتحانات الصف الثالث المتوسط 2018 الدور الأول ولكننا سوف نوافيكم برابط تحميل النتيجة فور صدوره ولكن جميع النتائج التي تصدرها وزارة التربية العراقية سوف تتوفر من خلال الجدول التالي.

ازداد بحث الطلاب أمس عن نتائج الثالث متوسط 2018 ولكننا لم نتلقى أي معلومات من قبل وزارة التربية العراقية عن رفع نتائج محافظات أخرى للدراسة المتوسطة.

ظهرت نتيجة الثالث متوسط 2018 الدور الأول بالعراق الدراسات المتوسطة الكردية والتركمانية لعدد من المحافظات التي لم تتعرف على. النتيجة يوم 28 ومنهم الكرخ الاولى والثانيه والثالثه والبصرة وكربلاء وكركوك والسليمانية والمثني والموصل وبابل واربيل وغيرهم.

ما زالت عمليات تصحيح أوراق امتحانات الدور الثاني مستمرة , وفورا انتهائها سيتم صدور روابط تحميل جميع نتائج الثالث متوسط 2018.

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2018

لم تصدر صفحة مواقع التواصل الاجتماعي أي أخبار حول ظهور نتيجة الدور الثاني الثالث المتوسط 2018 لأي من محافظات العراق.

اصدرت صفحة وزارة التربية العراقية أنه خلال الروابط التالية سيتم رفع نتائج الثالث المتوسط 2018 الدور الثاني.