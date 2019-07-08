جامعة الملك خالد العسكرية ترشح 10آلاف طالب للعام الدراسي 1441

أعلنت جامعة الملك خالد العسكرية اليوم الاثنين أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من المرحلة الأولى للعام الدراسي 1441 داعيةً جميع المتقدمين لتأكيد القبول عبر عمادة القبول والتسجيل في موقع الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد العسكرية عبد المحسن القرني أن عدم تأكيد القبول للطلبة المترشحين على البوابة يعني استغناء الطالب أو الطالبة عن المقعد وعدم رغبته في القبول بالجامعة، وسيتم إتاحة المقاعد الشاغرة للطلاب والطالبات في المرحلة الثانية وفق نسب القبول.

ويتم القبول في جامعة الملك خالد العسكرية وفقاً لنسبة الطالب الموزونة والمؤهلة، وترتيب الطالب لرغباته، ويمكن الاطلاع على نسب اغلاق القبول للتخصصات التي أغلقت في المرحلة الأولى من خلال موقع الجامعة.

وأضاف القرني أن الطلاب والطالبات الذين تم ترشيحهم للقبول في الدفعة الأولى سيتم ترشيحهم ضمن الدفعة الثانية والتي ستعلن نتائجها يوم 9 من ذي القعدة 1440 هـ، وسيكون الترشيح بشكل آلي وفق النسب والمقاعد الشاغرة في درجتي البكالوريوس والدبلوم، بحسب "عاجل".