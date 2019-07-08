ريهام سعيد تظهر بعد مرض الوجه وتوضح الحقيقة (شاهد)

ظهرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد في صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأول مرة بعد إصابتها بمرض بكتيري في الوجه وصف بالخطير.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة سعيد بعد أن قامت بنشرها على حسابها الخاص في انستغرام، حيث غردت سعيد على الصورة بقولها: " إن وجهها موجود ولم يقع الحمد لله، وأنها لا تعاني من مرض جلدي وتحتاج المزيد من الدعوات.

وأصيبت ريهام سعيد صاحبة برنامج صبايا، بميكروب في أنفها، انتقل إلى جزء من الوجه، ما دفعها لإجراء عملية جراحية، خضعت على إثرها لعلاج مكثف قرابة الأسبوعين، تخوفاً من وصول الميكروب للمخ.