رسوب جماعي لطلاب صف كامل في الثانوية العامة 2019

وضع طلاب صف كامل لمرحلة الثانوية العامة على قائمة الرسوب، وحرموا من اختبارات الدور الثاني، بتهمة " الغش الجماعي".

و قال مدير المدرسة الفنية الصناعية في مدينة رأس غارب المصرية حمدي العجيمي، إنه يجهل سبب رسوب كل طلاب فصل البترول بمدرسته رغم تفوقهم في جميع السنوات الدراسية.

وأكد العجيمي في تصريح لبرنامج "صباح الورد" على قناة TeN أن جميع الطلاب المتقدمين للمدرسة متفوقون، وأن المدرسة ذاتها لا تقبل إلا أصحاب المعدلات المرتفعة.

وأضاف أن جميع الطلاب المتقدمين للمدرسة يعرضون على لجنة من وزارة الشباب والرياضة والشركة العامة للبترول، ويخضعون لاختبارات طبية، قبل الموافقة على التحاقهم بالمدرسة.

ونفى أحد الطلاب الذين اتصلوا بالبرنامج تهمة الغش التي نسبت إليهم، بدليل أن الطلبة كانوا موزعين على فوجين مما يجعل الغش الجماعي أمرا مستحيلا وقال إنه فوجئ هو وزملاؤه بخبر رسوبهم وحرمانهم من اختبارات الدور الثاني.