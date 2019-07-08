بناء منزل بالعبوات البلاستيكية في نيجيريا بطريقة مبتكرة

بطريقة مبتكرة وجديدة قام المعماري النيجيري محمد ثاني ببناء منزل من العبوات البلاستيكية، ويعد المنزل الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية؛ لتخفيف أضرار العبوات البلاستيكية على الطبيعة وصحة الإنسان.

ودفعت كثرة العبوات البلاستيكية الملقاة هنا وهناك نتيجة استخدامها الواسع هناك المعماري ثاني إلى هذه الخطوة، آملا أن تسهم في تخفيف الأضرار التي تلحقها تلك العبوات بالطبيعة وصحة الإنسان.

ويمتاز المنزل الذي أنشأه المعماري بالعاصمة أبوجا بأنه الأكبر بين جميع المنازل التي بناها من العبوات البلاستيكية حتى الآن، فضلا عن كونه الأكبر أيضا في عموم القارة.

ويثير المنزل المكون من خمس غرف والمزودة بخدمات المياه والكهرباء دهشة زواره، نظرا لجماله والبراعة المتمثلة في طريقة بنائه.

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ويشير ثاني إلى أنه كان يفكر في طريقة لتخفيف الأضرار التي تلحقها العبوات البلاستيكية بالطبيعة وصحة الإنسان، فاقترح عليه صديق بناء منزل منها.

وأكد المعماري النيجيري على فوائد البيوت المبنية من العبوات البلاستيكية، وفوائدها طوال فصول السنة.

كما دعا إلى ضرورة توعية الطلاب بأضرار العبوات البلاستيكية، وتعليمهم كيفية تجنيب الطبيعة وصحة الإنسان وشرح كيفية بناء هذا النوع من المنازل .