شاهد: زوجة الرئيس الفرنسي السابق في أحضان مصور

شاركت سيدة فرنسا الأولى السابقة، كارلا بروني، صديقها المصور الفوتوغرافي، جان بابتيست موندينو، بحفل إطلاق معرض الصور الخاص به في العاصمة الفرنسية، باريس، والتقطت لهما بعض الصور وهما يحتضنان بعضهما البعض أمام مقر إقامة المعرض.

وخطفت كارلا، 51 عاماً، الأضواء، بفضل إطلالتها الملائكية الأنيقة التي ظهرت بها في تلك المناسبة، حيث تألقت ببدلة جمبسوت سوداء أنيقة وأكملتها بانتعالها حذاء مزود بأحزمة ذهبية اللون مع قيامها بطلاء أظافر قدميها باللون الأحمر القرمزي الذي يتسم بقوته وإشراقته.

وتحضراً من جانبها للأجواء المشمسة الحارة، حرصت كارلا على حمل نظارة شمس بتصميم الكات آي في يدها، كما حملت حقيبة يد من الجلد الأسود مزود ببعض القطع الذهبية المتطابقة.

ومعروف أن كارلا، وهي في الأساس عارضة ومغنية ناجحة، قد تزوجت من الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، عام 2008، ومن وقتها وهي محط أنظار وسائل الإعلام والمتابعين.