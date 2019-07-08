فيديو يكشف حقيقة مقتل وليد النجار السكلانص - وفاة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الاحد خبر مفاده مقتل الفلسطيني المقيم في أمريكا وليد النجار الملقب بالسكلانص جراء إطلاق نار تعرض له.

وتبين لاحقا أن أنباء وفاة وليد النجار السكلانص شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث خرج بمقطع فيديو على صفحته الشخصية وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة لما ورد على بعض وسائل الاعلام.

ويعرف السكلانص بانتقاده الشديد وهجومه الحاد على السلطة الفلسطينية وقياداتها من خلال مقاطع الفيديو والبث المباشرعبر صفحته على موقع فيسبوك.

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من هو السكلانص:

والفلسطيني وليد عارف النجار الشهير بالسكلانص، فلسطيني يبدو أنه بالعقد الخامس أو السادس من عمره، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من بعده الجغرافي عن فلسطين، إلا أن تأثيره حاضر فيها عبر شخصيته وكاريزميته في الإلقاء، من خلال صفحته.

وقبل فترة انتشرت شائعة تفيد باختطاف وليد النجار وقتله من قبل مجهولين في أمريكا، لكن سرعان ما خرج بنفسه ونفى هذه الأنباء ليتبين أنه خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.