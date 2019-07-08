مصاريف الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المصريين والوافدين من الخارج والاوراق المطلوبة للتقديم

مصاريف الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المصريين والأجانب, يبحث عدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية عن الكليات الخاصة داخل جمهورية مصر العربية من أجل استكمال مسيرتهم التعليمية للمرحلة الجامعية خاصة لعدم تمكنهم من الالتحاق بالكليات الحكومية المطلوبة بالتنسيق, ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كل ما يتعلق بهذه المرحلة من الاوراق المطلوبة للتقديم وايضا المصروفات التي يجب توافرها, حيث شهدت مصروفات الجامعات الخاصة صعود غير متوقع لبعض الكليات والتي تشمل جامعة جامعة 6 أكتوبر, جامعة الأهرام الكندية, جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا, جامعة النهضة

مصاريف الجامعات الخاصة.

انتشرت الجامعات الخاصة بالفترة الأخيرة في مصر بمختلف التخصصات والمجالات العلمية, وذلك لان الجامعات الخاصة لها أهمية كبيرة فهي تساعد الطلبة والطالبات للالتحاق ببعض الكليات الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بها بالجامعات الحكومية نظرا لعدم ارتفاع مجموع درجاتهم بالثانوية العامة وما يعادلها, ومن الطبيعي أن يرغب كل طالب في تحقيق طموحاته وأحلامه لذلك سنوضح لجميع الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة الشروط والأوراق المطلوبة والرسوم الدراسية المقررة التي يجب توافرها للتقديم بالجامعات الخاصة وهي.

أصل شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي منها

شهادة الميلاد الأصلية للمتقدم أو مستخرج رسمي منها

عدد ٦ صور شخصية حديثة للمتقدم

استمارة ٢ جند ( للذكور ) مدون بها اسم المتقدم وعنوانه و أيضا تاريخ ميلاده.

أما في حالة الوافدين من الخارج يلزم إحضار جواز السفر أو بطاقة التحقق من الشخصي.

تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019.

كلية الطب البشري الحد الأدنى للقبول 95 %.

كلية طب الاسنان والصيدلة وايضا العلاج الطبيعي الحد الأدنى للقبول 90 %.

كلية الهندسة الحد الأدنى للقبول 80 %. كما يمكنكم معرفة تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2019 الكترونيا للالتحاق بالجامعات المصرية

كلية العلوم والتكنولوجيا والفنون التطبيقية والعلوم الصحية الحد الأدنى للقبول 70 %.

كلية الإعلام و الاقتصاد و العلوم السياسية و اللغات والترجمة وأيضا الإدارة 60 %.

كليات أخرى الحد الأدنى 55 %.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019/ 2020.

أسعار ومصروفات الجامعة البريطانية 2019 – 2020.

مصروفات الدراسة بجامعة فاروس 2019 – 2020. مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2019 – 2020. Advertisements

مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2019 – 2020