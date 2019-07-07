تردد قناة لنا السورية الجديد على نايل سات 2019 - لنا بلس

احتفلت قناة لنا السورية بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق بثها، حيث تزخر القناة بمشاهدين من كافة البلدان العربية، وكافة الشرائح المجتمعية، وكذلك من جميع الفئات العمرية.

ونقدم لكم اليوم تردد قناة لنا بلس السورية LANA TV وشعارها "لنا ما نرى" والتي تعاظم البحث عن ترددها خلال الفترة الأخيرة، فهي قناة حديدة سورية تبث برامجها ومحتواها من خلال قمر نايل سات، ومن خلال هذا التقرير عن قناة لنا السورية وتردداتها.

قناة لنا بلس من القنوات التي ولدت عملاقة، وذلك للمحتوى الراقي الذي تقدمه للمشاهدين والمتابعين للقناة على امتداد الوطن العربي الكبير، فقد حققت القناة طفرة هائلة في أعداد مشاهديها خلال فترة وجيزة منذ بداية انطلاق بثها على القمر المصري نايل سات.

تجدر الاشارة إلى أنه مشاهدة قناة لنا بلس، للتعرف على ما فاتك من خلال رابط الصفحة الرسمية لقناة لنا على الفيس بوك، وكذلك من خلال هذا التقرير يمكن مشاهدة القناة على الانترنت من خلال رابط البث المباشر المرفق بهذا التقرير الوافي والشامل.

ترددات قناة لنا على النايل سات: 12360 رأسي/ 10727 أفقي/ 12226 أفقي (لنا بلس)