متى نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2019 - الثانوية العامة بكالوريا

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير الى أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية ستصدر خلال هذا الأسبوع، إلا أن مصادر مسؤولة نفت كافة هذه الأخبار جملة وتفصيلا.

من جهته، نفى مدير عام وزارة التربية فادي يرق لـ"لبنان24" كل هذه المعلومات، مؤكداً انه لم يصدر أي تصريح منهم بهذا الخصوص بخلاف ما أشيع، لافتًا إلى أنه "لا موعد محدد لصدور النتائج وهذا الامر يتعلق بدائرة الامتحانات الرسمية".

وأكدت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري أن "لبنان الذي نريد والذي دفعنا من أجله أغلى الأثمان وفي مقدّمتها دماء رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".

وأضافت: "نريد لبنان الوحدة الوطنية والعيش الكريم المشترك، لبنان العدالة والمساواة والحريات المسؤولة، لبنان التقدّم والازدهار والتّفوّق والنّجاح هو ما نراه في بريق عيون ابنائنا الخريجين الطّموحة وقلوبهم المخلصة وإرادة أهلهم الصادقة في العلم والمعرفة والعمل والإنتاج".

وخلال رعايتها احتفال ثانوية رفيق الحريري في صيدا بتخريج الدفعة الثلاثين من طلابها الذي اقيم في باحة الثانوية في صيدا، قالت: "لبنان الوحدة الوطنية والعيش الكريم المشترك ، لبنان العدالة والمساواة والحريات المسؤولة .. لبنان التقدّم والازدهار والتّفوّق والنّجاح، هو ما أراه أمامي الآن في بريق عيونكم الطّموحة وقلوبكم المخلصة.. وإرادة أهلكم الصادقة في العلم والمعرفة والعمل والإنتاج ، وإنّكم تجسّدون صيدا القلوب المحبة والأيدي الممدودة للتّآخي والتّعاون وبناء ما ينفع الإنسان" .