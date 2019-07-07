متابعة أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، الموعد المتوقع للإعلان درجات الطلاب في موقع الأزهر...

أعلنت لجنة النظام، والمراقبة الشهادة الثانوية الأزهرية عن تفاصيل جديدة بخصوص نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، قال الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس اللجنة أنه جميع أعمال التصحيح، والرصد قد انتهت بالفعل في جميع مراكز التصحيح المنتشرة في الجمهورية، وقد قال أن سبب عدم إعلان النتيجة الآن هو رغبة اللجنة في أن يأخذ كل طالب حقه في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، وبالتالي ستأخذ اللجنة وقت إضافي لمراجعة كل أعمال الرصد، والدرجات مرة أخرى، اليوم في هذا المقال ننشر لكم كل الأخبار المتداولة عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بالطبع ينتظر الآن الكثير من طلاب الأزهر الشريف موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي للإعلان درجات طلاب الأزهر، ولكن ما تم الكشف عنه هو الموعد المتوقع للإعلانها، وهذا الموعد سيكون بين يوم 15 إلى يوم 20 يوليو القادم، وقد تسائل الكثير من الطلاب عن سبب تأخر نتيجة الثانوية الأزهرية إلى هذا الموعد، ردا على هذا التساؤل رد الشيخ أحمد عبد العظيم بأن أعضاء الكنترول سيقوموا بمراجعة رصد الدرجات في الورقة من الداخل، والخارج حتى يأخذ كل طالب حقه، وحتى لا تظهر أي أخطاء في نتيجة الثانوية الأزهرية، وقد أشار إلى أن جميع الأخبار الواردة من الكنترول مبشرة لجميع طلاب الثانوية الأزهرية.

الجدير بالذكر هنا أن تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية قد بدء يوم 2 يوليو الماضي في عشرة مراكز، منهم 6 مراكز في الوجه البحري، وأربعة مراكز في الوجه القبلي، تأتي هذه النتائج بالتزامن من إنتظار الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2019 التي من المحتمل أن تظهر في نفس الميعاد الذي ستظهر فيها نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.