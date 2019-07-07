شروط القبول في تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية 2019 || وموعد التقديم لطلاب الشهادة الثانوية العامة...

يزداد البحث من الطلاب والطالبات الثانوية العامة والأزهرية عن شروط القبول والتقديم في الكليات العسكرية 2019 ،وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات العسكرية والحد الأدني للقبول بعد الانتهاء من جميع الامتحانات المراحل التعليمية وإعلان النتائج الدبلومات ،وترقب في ظهور نتائج الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وكذلك للالتحاق في الكلية الحربية مما حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة ،لأنها هامة الكليات العسكرية التي يرغب الكثير الطلاب الالتحاق بها لما تحمله في مستقبل مرموق
شروط التقدم في الكليات العسكرية 2019
من يرغب في التقديم للكليات العسكرية عليك أتباع الشروط الأساسية التالية :
- يجب الطالب أو الطالبة من الناجحين في الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو الشهادات المعادلة
- يجب الطالب أو الطالبة مصري الجنسية من أب وأم
- يجب أن يكون مضى على الحصول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بعام واحدا ،وأن يكون الطالب مقيد بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأن يكون المتقدم للكليات الجوية لقد حصل عاى الشهادة بالنجاح وخريجي 2016
- يجب الطالب او الطالبة حسن سير وسلوك
- يجب يكون جيد سابقا من الكليا العسكرية ومقبول للياقة الطبية
- ان يكون الطول للمتقدم 170 سنتيمتر ،وللتقديم للكلية الجوية أن يكون الطول 158 سنتيمتر
- يجب أن يكون لا تزوج سابقا ولا يكون متزوج
- يجب أن يكون أدى الاختبارات الطبية بنجاح ،واجتياز الثقة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر )
- أن يكون حاصل على القيد العائلي المتقدم كامل
- يجب أن يكون سن المتقدم للقبول لا يزيد عن 21 عاما في شهر نوفمبر 2019
الشروط العامة للقبول في الكليات المختلفة
|اسم الكلية
|شروط التقدم
|الكلية البحرية
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|الكلية الجوية
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|الكلية الفنية العسكرية
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|كلية الدفاع الجوي
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|كلية الطب بالقوات المسلحة
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|المعهد الفني للقوات المسلحة
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موعيد التقديم في الكليات العسكرية
- يجب سحب للمتقدم ملفات من 3 يوليو 2019
- من تاريخ 28 يوليو 2019 سحب ملفات للمتقدم من المكاتب الفرعية بالإسكندرية، بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية.
- يجب سحب ملفات 28 يوليه 2019 من المكاتب الفرعية من محافظة أسيوط، من المنطقة الجنوبية العسكرية