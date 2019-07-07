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شروط القبول في تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية 2019 || وموعد التقديم لطلاب الشهادة الثانوية العامة...

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يزداد البحث من الطلاب والطالبات الثانوية العامة والأزهرية عن شروط القبول والتقديم في الكليات العسكرية 2019 ،وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات العسكرية والحد الأدني للقبول بعد الانتهاء من جميع الامتحانات المراحل التعليمية وإعلان النتائج الدبلومات ،وترقب في ظهور نتائج الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وكذلك للالتحاق في  الكلية الحربية مما حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة ،لأنها هامة الكليات العسكرية التي يرغب الكثير  الطلاب الالتحاق بها لما تحمله في مستقبل مرموق

شروط التقدم في الكليات العسكرية 2019

من يرغب في التقديم للكليات العسكرية عليك أتباع الشروط الأساسية التالية :

  1. يجب الطالب أو الطالبة من الناجحين في الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو الشهادات المعادلة
  2. يجب الطالب أو الطالبة مصري الجنسية من أب وأم
  3. يجب أن يكون مضى على الحصول على الشهادة الثانوية  أو ما يعادلها بعام واحدا ،وأن يكون الطالب مقيد بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأن يكون المتقدم للكليات الجوية لقد حصل عاى الشهادة بالنجاح وخريجي 2016
  4. يجب الطالب او الطالبة حسن سير وسلوك
  5. يجب يكون جيد سابقا من الكليا العسكرية ومقبول للياقة الطبية
  6. ان يكون الطول للمتقدم 170 سنتيمتر ،وللتقديم للكلية الجوية أن يكون الطول 158 سنتيمتر
  7. يجب أن يكون لا تزوج سابقا ولا يكون متزوج
  8. يجب أن يكون أدى الاختبارات الطبية بنجاح ،واجتياز الثقة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر )
  9. أن يكون حاصل على القيد العائلي المتقدم كامل
  10. يجب أن يكون سن المتقدم للقبول لا يزيد عن 21 عاما في شهر نوفمبر 2019

 الشروط العامة للقبول في الكليات المختلفة

اسم الكلية شروط التقدم
الكلية البحرية
  1. أن يكون الحد الأدنى للنجاح 70%
  2. تقبل للحاصلين على الشهادات  الثانوية الأزهرية والكليات المعادلة (علمي – أدبي)
  3. يجب لا يزيد عمر الطالب أو الطالبة  في تاريخ 1 نوفمبر 2019 عن 21 عاما.
الكلية الجوية
  1. من حاصلي للشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة (علمي – أدبي)
  2. الحد الأدني للقبول بالكلية 60%.
  3. يجب لا يزيد عمر الطالب أو الطالبة  في 1 نوفمبر 2019 عن 21 عاما.
الكلية الفنية العسكرية
  1. من المتقدمين حاصلين على الشهادات الثانوية العامة(قسم علمي رياضيات) والقسم العلمي من خريجي الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.
  2. يشرط أن يكون حاصل على  70% كحد أدني في الرياضيات والفيزياء، على ألا يقل المجموع الكلي عن 92%.
  3. يجب لا يزيد عمر الطالب أو الطالبة في 1 نوفمبر 2019 عن 21 عاما.
كلية الدفاع الجوي
  1. من حاصلي الشهادة الثانوية العامة، علمي، (قسم رياضيات) فقط، والقسم العلمي من الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.
  2. يجب أن يكون  نسبة حصول الطالب في مادتي الفيزياء والرياضيات عن 70%، ومجموع كلي بحد أدنى 85%.
    1. ألا يزيد عمر المتقدم للكلية في 1 نوفمبر المقبل عن 21 عاما.
كلية الطب بالقوات المسلحة
  1. من حاصل على الشهادة للذكور والأناث الثانوية العامة (قسم علمي علوم) ومن الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.
  2. ألا يقل المجموع الكلي عن 95%.
  3. يجب لا يزيد عمر الطالب أو الطالبة  عن 21 في تاريخ الأول من نوفمبر 2019.
المعهد الفني للقوات المسلحة
  1. من خريجي  الشهادة بالنجاح في الثانوية العامة (علمي علوم – رياضيات)
  2. من خريجي  الشهادة بالنجاح في الثانوية الأزهرية (قسم علمي فقط).
  3. من خريجي  الشهادة بالنجاح في الثانوية الصناعية (نظام 3-5 سنوات)، على أن يكونوا من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي أو معهد الدنبسكو (تخصص ميكانيكا وكهرباء فقط)
  4. ألا يقل مجموع الطالب في الثانوية عن 65%، وفي الثانوية الصناعية عن 75%.
  5. ألا يزيد عمر الطالب عن 21 عاما في 1 نوفمبر 2019 (الثانوية العامة والأزهرية فقط)، ولا يزيد عن 22 عاما للثانوية الصناعية نظام 5 سنوات.

موعيد التقديم في الكليات العسكرية

  • يجب سحب للمتقدم ملفات من 3 يوليو 2019
  • من تاريخ 28 يوليو 2019 سحب ملفات للمتقدم من المكاتب الفرعية بالإسكندرية، بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية.
  • يجب سحب ملفات 28 يوليه 2019 من المكاتب الفرعية من محافظة أسيوط، من المنطقة الجنوبية العسكرية
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