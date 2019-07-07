برقم الجلوس والاسم- نتيجة الثانوية العامة 2019 جميع المحافظات.. سجل بياناتك واعرف نتيجة ثالثة ثانوي

نتابع مع الآلاف من الطلاب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg) والتي من المقرر أن يتم اعتمادها رسميا خلال الأيام القادمة، حيث تواصل غرف الكنترول أعمال تصحيح نتيجة ثالثة ثانوي عام لجميع الفروع العلمي وعلوم والعلمي رياضة والأدبي لسرعة إعلان نتائج الطلاب، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للطلاب الراسب في أكثر من ثلاث مواد بأن يخوض امتحانات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 لجميع الفروع “علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي”.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

لم ينعم جميع طلاب الثانوي العام بالراحة والاستمتاع بالإجازة إلا بعد معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم، ولهذا فأن أعمال الكنترول بدأت خلال تأدية الطلاب الامتحانات وليس بعدها، لتتمكن الوزارة من سرعة إعلان نتيجة ثالثة ثانوي عام برقم الجلوس، وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات النجاح بالمقارنة بالأعوام الماضية.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم لجميع المحافظات ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام كتابة الاسم ورقم الجلوس والفرع في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتيجة فور ظهورها وقبل الجميع .. ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب

نتيجة الثانوية العامة جميع المحافظات

حيث تتميز نتيجة الثانوية العامة جميع المحافظات، بأن لها طابع خاص ومختلف عن النتائج التعليمية الأخري؛ حيث أنها تعد من أهم الشهادات التعليمية لأنها هي التي تحدد الكلية التي سوف يلتحق بها الطالب، كما أن نتيجة الثانوية العامة 2019 جميع المحافظات تظهر في آن واحد بمجرد اعتمادها من جانب وزير التعليم وليست كالشهادة الإعدادية أو الابتدائية التي تظهر فيها نتيجة كل محافظة بشكل مستقل.

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وتواصل أعمال الكنترول تصحيح نتائج الثانوية العامة 2019 على قدم وساق من أجل سرعة إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول خلال الأسبوع المقبل.

نتيجة ثالثة ثانوي 2019

حيث أوشكت مديريات التربية والتعليم على الانتهاء من أعمال تصحيح نتيجة ثالثة ثانوي 2019 لجميع المحافظات، ومن المتوقع أن تسجل نتيجة الثانوية العامة 2019 ارتفاع خلال العام الحالي نظرا لارتفاع نتائج العينات العشوائية لأغلبية المواد:

حيث وصلت نسبة النجاح في نتيجة ثالثة ثانوي عام 2018 لمادة اللغة العربية معدل 95.8%.

وفيما يتعلق بمادة اللغة الإنجليزية فقد سجلت نسبة نجاح العينة العشوائية معدل 89.3%.

أما اللغة الأجنبية الثانية فقد سجلت نسبة نجاح في نتائج ثالثة ثانوي معدل 98.7%.

حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2018 لمادة علم النفس معدل 92.6%.

هذا وقد بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة 2018 لمادة التاريخ معدل 80.9%.

وسجلت نسبة النجاح للعينة العشوائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية معدل 91.8%.

كما بلغت نسبة النجاح في نتيجة 3 ثانوي 2018 لمادة الفلسفة والمنطق 93.1 %

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2018 لمادة الأحياء معدل 88.5%.

وسجلت نسبة نجاح مادة الفيزياء في العينة العشوائية معدل 78.5%.

ومادة الكيمياء سجلت نسبة نجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الأول قيمة 90%.

كما وصلت نسبة نجاح العينة العشوائية لمادة الرياضيات البحتة معدل 88% .

وفيما يتعلق بمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا – الديناميكا) فقد سجلت نسبة نجاح 88.5%.

بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg

حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لجميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس عبر العديد من المواقع، ومنها

بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg)

موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

موقع اليوم السابع

موقع مصرواي

متابعة نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الأول