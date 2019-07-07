نتائج الثانوية العامة- نتيجة ثالثة ثانوي 2019 برقم الجلوس “علمي علوم ورياضة وأدبي” جميع...

نترقب مع طلاب الدور الأول للثانوية العامة موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، عبر انتهاء امتحانات نتيجة ثالثة ثانوي 2019 لجميع الفروع علمي علوم ورياضة وأدبي جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب، والتي من المقرر أن يتم اعتمادها خلال الشهر الحالي، والتي سيكون خلالها تم الانتهاء من تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2019 لجميع المواد على جميع المحافظات، وسوف نتابع معكم من خلال هذا التقرير أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم وروابط النتيجة، فور أن يتم اعتمادها رسمياً من وزير التعليم.

نتائج الثانوية العامة 2019



أدي طلاب الثانوية العامة أخر امتحان نتائج الثانوية العامة 2019 منذ يوم 10 يونيو وحتي يوم 3 يوليو، لتستغرق امتحانات نتيجة الثانوية العامة الدور الأول،حوالي 23 يوم لم يعرف خلاله طلاب الثانوية العامة راحة من أجل التمكن من الحصول على درجات عالية لتحقيق أحلامهم وطموحات أهلهم بالنجاح والتمكن من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم لجميع المحافظات ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام كتابة الاسم ورقم الجلوس والفرع في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتيجة فور ظهورها وقبل الجميع .. ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس



كما يشار إلى أنه تم تغير نظام امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2019 عن الأعوام السابقة:

حيث تم تطبيق نظام البوكليت خلال العام الحالي والعام الماضي، والذي جاء في إطار خطو وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم في مصر.

كما يشار إلى أنه في السابق كان نظام الثانوية العامة يعتمد على عامين ثانية ثانوي وثالثة ثانوي .

قبل أن يتم تعديلها لتصبح عام واحد فقط وهو نتيجة ثالثة ثانوي الذي على أساسه يتم دخول الكلية.

كما يشار إلى أنه توجد كليات تحتاج إلى اختبار قدرات مثل كلية الفنون التطبيقية.

كما أنه يتواجد كليات أخري يتم تحديد القسم الذي سيلتحق به الطالب بداخلها على أساس درجاته في اللغة الإنجليزية مثل كلية الألسن.

هذا وقد انتشرت الكليات الخاصة في مصر وأصبح متاح العديد من الخيارات منها أمام الطلاب .

ويشار إلى أن مرحلة التنسيق تتم على ثلاث مراحل ويتم تحديد الحد الأدنى لكل مرحلة من جانب وزارة التربية والتعليم .

وتستغرق كل مرحلة عده أيام قبل أن يتم إعلان تنسيق الكليات.

نتائج الطلاب بوابة الثانوية العامة

سيتم رفع نتيجة ثالثة ثانوي 2019 الدور الأول برقم الجلوس علمي علوم ورياضة وأدبي جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب وبوابة الثانوية العامة بعد اعتمادها من وزير التعليم :

الدخول إلى بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg).

واختيار نتائج الطلاب.

نتائج الثانوية العامة 2019 الدور الأول.

تحديد الفرع ” علمي علوم، علمي رياضة، أدبي”.

تسجيل رقم الجلوس.

الضغط على أعرض النتيجة.

عرضنا في هذا التقرير أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم لجميع المحافظات، ونؤكد أنه سيتم الرد على جميع التعليقات فور إعلان النتيجة.