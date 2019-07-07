روابط نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول على اليوم السابع ومصراوي وفيتو وبوابة الثانوية العامة...

يعد البحث عن روابط نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الثاني عبر موقع اليوم السابع ومصراوي وفيتو وبوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg) من أهم العناوين البحثية في مرجك البحث بجوجل، خلال ساعات من انتهاء امتحانات نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2018 يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس، حيث تعد نتائج ملاحق الثانوية العامة 2018 لجميع الفروع العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي من أهم نتائج الطلاب التي تشغل الرأي العام المصري، حيث تعد نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الثاني هي طوق النجاة الوحيد للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في نتائج الثانوية العامة 2018 الدور الأول، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2018 بعد إعلان نتائج الثانوية العامة الدور الثاني خلال أيام.

تحديث: أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الثاني يوم الأربعاء القادم.

نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الثاني

بعد عام طويل من التعب والجهد والسهر والمذاكرة تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الثانوي وبدأت مرحلة ترقب نتيجة الثانوية العامة 2018 لجميع الفروع العلمي علوم ورياضة والأدبي، والتي من المقرر أن يتم اعتمادها خلال منتصف الشهر الحالي، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول ورصد وتجميع الدرجات.

حيث انطلقت امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الثاني، يوم 11 أغسطس واستمرت الامتحانات حتي يوم 20 أغسطس.

من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الثاني بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك.

أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2018

نتائج ملاحق الثانوية العامة 2018

حيث تعد نتيجة الثانوية العامة 2018 من أفضل نتائج الثانوية العامة على مدار الأعوام القليلة الماضية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم تسريب أي أسئله من امتحانات الثانوية العامة العام الحالي، كما حدث في العامين الماضيين واضطرت وزارة التعليم حينها إعادة الامتحان المسرب للثانوية العامة.

كما بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتائج الثانوية العامة 2018 حوالي ألف طالب وطالبة لجميع الفروع العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي على مستوي جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

Advertisements

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لجميع الفروع

من المتوقع ارتفاع نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2018 لجميع الفروع عن العام الماضي، طبقا لما أكدته المؤشرات الأولية لعينات التصحيح :

سجلت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 95.8% في العينة العشوائية من التصحيح.

حيث بلغت النسبة النجاح لمادة الكيمياء هذا العام 71,4% وفي العام الماضي سجلت 73,36%.

ومادة الجغرافيا سجلت في نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2018 قيمة 94,8% مقارنة بنسبة 95,86% خلال العام الماضي.

كما سجلت نسبة النجاح في مادة الأحياء معدل 88.5% مقارنة بـ 86.06% في العام الماضي.

هذا وقد سجلت نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية هذا العام 98.7%.

أما اللغة الأجنبية الأولي فقد سجلت نسبة النجاح هذا العام 89.3%.

نتيجة ملاحق ثالثة ثانوي 2018 لجميع الفروع “العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي”

حيث اشتكي طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي الذين خاضوا امتحانات نتيجة ملاحق ثالثة ثانوي 2018 من صعوبة امتحان الفلسفة وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء في مستوي الطلاب الممتاز، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تسجل امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الثاني أي شكاوى في جميع المواد .

نتيجة الثانوية العامة 2018 علي اليوم السابع

حيث بحرص موقع اليوم السابع بصفة خاصة ومواقع ومصرواي وفيتو على نشر نتيجة الثانوية العامة 2018 كما حدث خلال العام الماضي، وننشر في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2018 عبر اليوم السابع :

بعد اعتماد وزير التعليم نتائج الثانوية العامة

يقوم موقع اليوم السابع بنشر أسماء أوائل الثانوية العامة

نشر خبر يحمل رابط الدخول على نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس

سيتم وضع هذا الرابط (هنا) فور تفعيله

الدخول إلى رابط نتائج الثانوية العامة

تسجيل رقم الجلوس

تحديد الفرع “علمي علوم، علمي رياضة، أدبي”

الضغط على زر عرض النتيجة

بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg)

كما سيتم نشر نتائج الثانوية العامة 2018 الدور الثاني لجميع الفروع من خلال الموقع الرسمي من وزارة التعليم وهو بوابة الثانوية العامة عن طريق

الدخول إلى بوابة الثانوية العامة

اختيار نتائج الطلاب

تحديد الفرع “علمي علوم، علمي رياضة، أدبي”

تسجيل رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة

نتيجة ثالثة ثانوي الدور الثاني 2018 برقم الجلوس

متابعة نتائج الثانوية العامة جميع المحافظات

تم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2018 يوم الأحد الأول من يوليو.

أوشكت كنترولات الثانوية العامة على الانتهاء من أعمال التصحيح ليتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 في الموعد المحدد من جانب الوزارة.

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكنترولات انتهت اليوم الإثنين من كافة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.

من المتوقع اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم.

أكد وزير التعليم أنه سيعقد مؤتمر غدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول

بعد قليل سيتم اعتماد نتيجة الثانوي العامة 2018 الدور الأول رسميا

الأول على الثانوية العامة أدبي طالبتين توأم بمجموع 410 درجة.

جاري رفع النتيجة عبر موقع اليوم السابع

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع ( من هنا)

وبلغ عدد الطلاب الناجحين (413,079) طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب الحاضرين (556,284) طالب وطالبة

متابعة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2018