تراند اليوم : حدث ليلًا| إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج.. وتفاصيل تطبيق عدادات

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- السيسي في استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لبطولة أمم أفريقيا- صور

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية".

- ترامب: أشكر نتنياهو وإسرائيل على تسمية مستوطنة في الجولان باسمي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أشكر إسرائيل ورئيس وزراءها بنيامين نتنياهو، على إطلاق اسمي على مستوطنة جديدة في الجولان... هذا شرف كبير".

- "منى فاروق وشيما الحاج" تغادران قسم مدينة نصر بعد إخلاء سبيلهما

قالت حنان أحمد، محامية منى فاروق وشيما الحاج، إن الفنانتين تم إخلاء سبيلهما، وغادرتا ديوان قسم أول مدينة نصر.

- "تطوير العشوائيات" يكشف عن موعد الانتهاء من المناطق غير الآمنة في مصر

كشف خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عن إنفاق 20 مليار جنيه، حتى الآن، على مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وأنه جارٍ إنفاق 10 مليارات أخرى خلال الشهور القادمة.

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- البترول تنهي النزاع مع كهرباء إسرائيل وديا وتخفيض الغرامة إلى 500 مليون دولار

توصلت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلى اتفاق تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل، لتخفيض قيمة التعويض البالغ 1.7 مليار دولار لصالح كهرباء إسرائيل.

- رئيس "تاون جاز" يكشف عن تفاصيل تطبيق نظام العدادات مسبوقة الدفع

قال ياسر بهنس، رئيس شركة "تاون جاز"، إن قطاع البترول حقَّق رقمًا قياسيًّا في خطة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل؛ بتوصيل الغاز إلى ما يقرب مليون و210 آلاف وحدة ضمن خطة لتوصيل الغاز إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية.

- خاص| تفاصيل تشكيل هيئة مكتب "الصحفيين" بعد اجتماع ماراثوني

توصل مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه، الذي انتهى في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، لتشكيل هيئة المكتب واللجان، بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات التجديد النصفي في 15 مارس الماضي.

- أمين عام دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك أمر مباح شرعيًّا

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الإفتاء، إن الصفحة الخاصة بدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقوم بواجبها في تصحيح المفاهيم المغلوطة والرد على أسئلة المواطنين.

- "التضامن" تكشف تفاصيل مشروع "مودة" للحد من الطلاق

قال الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة للحد من الطلاق بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجَّهت بإعداد دراسة لمواجهة ظاهرة ازدياد حالات الطلاق في المجتمع المصري، والتي وصلت طبقًا لإحصاء رسمي في 2017 إلى 168 ألف حالة سنويًّا.