تراند اليوم : نشرة الحوادث المسائية.. تجديد حبس منى فاروق وحكم لسارق بسمة وهبة ومقتل

القاهرة - (مصراوي)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يومًا في واقعة الفيديوهات الإباحية

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد، تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.

مقتل تاجر مخدرات متأثرا بإصابته

لفظ تاجر مخدرات أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بـ3 طلقات نارية في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بشارع الهرم في التاسع من يناير الماضي.

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تأجيل محاكمة 215 متهمًا بقضية "تنظيم كتائب حلوان"

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، لجلسة 24 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.

حبس أوغندي 6 أشهر لاتهامه بسرقة "قرط ماس" من الإعلامية بسمة وهبة

عاقبت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، اليوم الأحد، أوغندي الجنسية بالحبس 6 أشهر، في اتهامه بسرقة الإعلامية بسمة وهبة بعد الاستيلاء على قرط ماس من داخل غرفتها بفيلتها في كومبوند بيفرلي هيلز.

تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا في "أحداث كنيسة مارمينا" بحلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشربيني، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، تأجيل أولي جلسات محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا لـ" أحداث كنيسة مارمينا" بحلوان.

النقض تقضي بتأييد حبس بديع و25 آخرين 3 سنوات

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من 26 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اقتحام السجون"، على حكم حبسهم ثلاث سنوات لاتهامهم بإهانة سلطة قضائية، وأيدت حبسهم.