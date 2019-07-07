تراند اليوم : حبس منى فاروق وشيما 4 أيام لاتهامهما في واقعة الفيديوهات الإباحية

كتب - محمود السعيد وفتحي سليمان:

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم الجمعة، حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.

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وأكد المصدر، أن مباحث الإنترنت رصدت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.

من جهته قال المحامي حسين البكاري -عضو هيئة الدفاع عن الممثلة الشابة منى فاروق وزميلتها شيما الحاج- إن النيابة العامة أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.