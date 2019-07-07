تراند اليوم : نشرة الحوادث المسائية.. 3 فنانات في سيارتي ترحيلات وحكاية "قاصر أكتوبر"

القاهرة - (مصراوي)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مد أجل الحكم على مطربة "عندي ظروف"

قررت محكمة جنح العجوزة، مد أجل الحكم عليها هي و11 فتاة أخرى، بتهمة ممارسة أعمال الدعارة والفجور، ضمن شبكة دولية للاتجار في البشر وتسهيل الدعارة، لجلسة 4 يوليو.

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"نقاب للتخفي وعقد عرفي".. محطات منى فاروق وشيما بقضية "الفيديوهات الجنسية"

بعد أكثر من 4 أشهر أخلت الدائرة 10 جنايات القاهرة (غرفة مشورة)، اليوم الخميس، سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.

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صديق خائن وأب مخدوع.. استضافه في منزله فعاشر ابنته القاصر 3 سنوات

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة ادعاء قاصر اختطافها على يد مجهولين واعتداءهم عليها جنسيا.

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استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محكام طرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية.

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