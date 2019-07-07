تراند اليوم : إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بقضية التحريض على الفجور

كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة 10 جنايات القاهرة (غرفة مشورة)، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.

وتقدمت المحامية حنان أحمد، دفاع المتهمتين باستئناف على قرار حبسهما 45 يومًا، والذي قبلته المحكمة بجلسة اليوم.

ودفعت "حنان" بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي قبل المتهمتين، لوجود عنوان ثابت لهما، ولا يخشى من هروبهما أو التأثير على الشهود.

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وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.

وأكد المصدر، أن مباحث الإنترنت رصدت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.