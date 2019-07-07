تراند اليوم : تجديد حبس المتهمة الثالثة بقضية الفيديوهات الإباحية 15 يوما

كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس "م. ا" المتهمة في واقعة الفيديوهات الإباحية 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

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كان قاضي المعارضات، قرر الأحد الماضي، تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.

كانت قوات الأمن بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.

وأكد المصدر، أن مباحث الإنترنت رصدت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.