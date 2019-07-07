توقع موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية ينتظرون وبشدة موعد إعلان النتيجة بفارغ الصبر ومع إزدياد معدلات البحث عن موعد النتيجة مع إنتهاء الطلاب من الإمتحانات في يوم الموافق 29/6/2019، والجميع في إنتظار اعلان النتيجة لذا سوف نقدم لكم أعزائي الطلاب من خلال موقع نجوم مصرية توقع لموعد ظهور نتائج الطلاب الأزهريين لعام 2019 حيث انه مازلت النتيجة في التصحيح والتدقيق داخل الكنترول ولم يتم الإعلان عنها بعد.

الموعد الرسمي المتوقع لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

قد أوضح الشيخ “أحمد عبدالعظيم” رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، عن توقع الإنتهاء من تصحيح الأوراق يوم السبت السادس من هذا الشهر الجارى، وستم تحديد الموعد الرسمي عند الإنتهاء مباشرة من تجهيزها وعرضها على وكيل الأزهر الشيخ “صالح عباس” لإعتمادها بالإضافة إلي انه سيتم إعلان الأوائل وموعد التظلمات وموعد امتحان الدور الثاني ايضا.

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رابط معرفة النتيجة للثانوية الأزهرية 2019

من خلال موقع الأزهر الإلكتروني الرسمي سيتم الإعلان عن النتيجة برقم الجلوس وسيتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة الخاصة بهم.

ستقوم بالدخول على رابط موقع الأزهر الإلكتروني. و كتابة رقم الجلوس. ثم يتم الضغط على خانة بحث بعدها سيتم عرض النتيجة بالدرجات.

وعند ظهور أى تطورات جديدة أعزائي الطلاب سوف يتم الإعلان عنها هنا مباشرة من خلا موقع نجوم مصرية كل ماعليك هو الإنتظار ومتابعة أحدث التطورات داخل قسم التعليم في الموقع.