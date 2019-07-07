موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ينتظر الجميع معرفة موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي، حيث تعتبر الثانوية العامة هي المرحلة الفاصلة في حياة الطلاب، وهي التي تحدد مصير الطالب في الكليات المختلفة ، حيث تم الانتهاء من خوض الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019، وبدأت أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب ورصد درجاتهم، حيث سنقدم لكم أول إعلان رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم حول موعد الإعلان عن النتيجة .

موعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانوية 2019

بعد أن تم الإنتهاء من مرحلة خوض الامتحانات تم الإنتقال إلى المرحلة التالية وهي مرحلة تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب في جميع المواد المقررة عليهم ، وقامت وزارة التربية والتعليم بنشر أول تصريح عن موعد الإعلان عن النتيجة وذكرت خلاله أن أعمال التصحيح تسير بشكل جيد وعناية شديدة؛ لتفادي الأخطاء وحصول كل الطلاب علي حقوقهم الكاملة، وبعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات يتم عرض النتيجة على وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي ” حتى يتم اعتمادها رسمياً وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2019، وسيتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم لتكون متاحة للجميع.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2019

جاءت أسئلة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في مستوي الطالب المتوسط، وحرصت وزارة التربية والتعليم على إتمام مرحلة خوض الامتحانات بدون مشاكل، ومواجهة أعمال التسريب، وتوفير كل وسائل الأمان في جميع مدارس الجمهورية للحفاظ على سلامة الطلاب، وتوفير المناخ المناسب لهم .