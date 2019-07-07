موعد وروابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة والتنسيق 2019 بالإسم فقط ، مُحدث باستمرار

اقتربت نتيجة الثانوية العامة من الظهور بعد أن انتهى جميع طلاب الثانوية العامة في كل الشُعب من إمتحاناتهم ، وكان طلاب شعبتي أدبي وعلمي علوم قد أنهو إمتحاناتهم يوم الإثنين الأول من يوليو بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية أما طلاب علمي رياضة فكانو قد أنهو امتحاناتهم يوم الاربعاء الثالث من يوليو بعد امتحان الرياضيات البحتة ( الجبر و الهندسة الفراغية )

موعد نتيجة الثانوية العامة

وكنت قد صرح مصدر مسئول بأن موعد مؤتمر الإعلان عن أوائل الثانوية العامة يوم الأحد الموافق الرابع عشر من يوليو في الساعة الثانية ظهراً وأن الاعلان عن النتيجة سوف يكون بعدهُ بساعاتٍ قليلة إلى أن يتم تجهيز المواقع والخوادم التي سيتم إعلان النتيجة عليها لكل الطلاب

مواقع إعلان نتيجة الثانوية العامة

أما عن مواقع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة فسيتم إدراجها وتحديثها يومياً كلما يتوفر رابط جديد

موقع نتيجتك – يتم اعلان النتيجة على موقع نتيجتك بالإسم فقط دون الحاجة لرقم الجلوس او برقم الجلوس فقط ويوفر موقع نتيجتك النتيجة التفصيلية بالمواد الأساسية والمواد الثانوية ويوفر أيضاً ترتيبك على المدرسة والإدارة التعليمية والمحافظة ، كما يوفر لك عدد الحاصلين على مجموع مشابه لمجموعك والتنسيق المتوقع بالنسبة لمجموعك

رابط موقع نتيجتك : اضغط هنا

موقع اليوم السابع – يتم تفعيل الموقع وتشغيله فور اعلان النتيجة ويوفر لك الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

رابط موقع نتيجة اليوم السابع : اضغط هنا

موقع وزارة التربية والتعليم : اضغط هنا

Advertisements

موقع بوابة الثانوية العامة : اضغط هنا

موقع الاستاذ : يوفر موقع الأستاذ نتيجة الثانوية العامة بالإسم ورقم الجلوس فور اعلانها

رابط موقع الأستاذ : اضغط هنا

نتيجة تنسيق الثانوية العامة

أما بالنسبة لنتيجة تنسيق الثانوية العامة فسيتم إعلان نتيجة التنسيق عقب اعلان النتيجة بأيام قليلة على موقع التنسيق الخاص بوزارة التربية والتعليم ويمكنك أيضاً التحقق من نتيجة تنسيق العام الماضي لمعرفة النسب التقريبية لنتيجة تنسيق العام الحالي

رابط موقع التنسيق : اضغط هنا

وفي حالة عدم استطاعتك الحصول على النتيجة بأي الطرق السابقة يمكنك ترك الإسم ورقم الجلوس في تعليق وسوف أقوم بإرسالها لك فور الإعلان الرسمي عن النتيجة

وفي النهاية خالص الأُمنيات لكل طلبة الثانوية العامة بالتوفيق والتفوق الباهرز.