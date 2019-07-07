شروط القبول بالكليات العسكرية 2019 “الحربية والجوية والشرطة وغيرها”- وتوقعات الحد الأدنى...

شروط القبول بالكليات العسكرية 2019 الحربية والجوية والبحرية وأكاديمية الشرطة والفنية العسكرية والدفاع الجوي من أهم ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة وما يعادلها، ولهذا ننشر في هذا التقرير شروط القبول بالكليات العسكرية 2019 والمعاهد العسكرية، كما ننشر الحد الأدنى للقبول لطلاب الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها وأماكن وموعد سحب ملف التقديم للكليات العسكرية.

حيث يعد الالتحاق بالكليات العسكرية وخاصة كلية الشرطة أو الكلية الحربية أو الكلية الفنية العسكرية، هي حلم أغلبية طلاب الثانوية العامة لخدمة الوطن، كما أنها لها مكانة مميزة وخاصة لدي جميع الشعب المصري، ولهذا إذا كنت ترغب في الالتحاق بأحد الكليات العسكرية ويتوفر بك شروط التقديم سارع باستخراج الأوراق المطلوبة للبدء في الاختبارات.

شروط القبول بالكليات العسكرية 2019

أن يكون الطالب ووالداه وأجداده مصريي الجنسية، ولا يمتلكوا أي جنسية أخري.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الثانوية العامة أوالأزهرية أوما يعادلها.

ألا يكون سبق الحكم علية بعقوبة جناية أو في جريمة مُخلة بالشرف.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك .

أن يكون الطالب غير متزوج أو سبق له الزواج.

أن يكون الحد الدني لطول الطالب 170 سم لجميع الكليات ما عدا الكلية الجوية الحد الأدنى لها 158 سم.

أن يكون الطالب لائق طبي ويجتاز العرض الطبي والتحاليل الطبية المتقدمة.

أن يتمكن الطالب من النجاح اختبارات اللياقة البدنية .

أن يتمكن الطالب من النجاح قفزة الثقة بنجاح من ارتفاع (7.5 متر) بدون تردد.

أن يتمكن الطالب من تجاوز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية.

كما يتمكن الطالب من تجاوز كشف الهيئة وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

في حال مضي حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة عام كامل يكون مقيد بأحد الكليات، وأن يكون اجتازها بنجاح.

كما يشترط ألا يكون استقال الطالب أو فصل تأديبيًّا من أي كلية.

شروط الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية 2019

تنسيق الكليات العسكرية 2018 “الحربية والجوية والشرطة وغيرها”

شروط الالتحاق بالكلية الحربية



أن لا يقل مجموع الطالب عن 70٪ فأكثر،سواء في شهادة الثانوية العامة والأزهرية.

ألا يزيد عمر الطالب عن 21 عام.

شروط القبول بكلية الشرطة



ألا يقل مجموع درجات الطالب عن 65%سواء في الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يزيد السن في أول أكتوبر على 22 سنة عام.

ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

أن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة الصحية والنفسية .

اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية .

شروط القبول بالكلية البحرية



يشترط أن يكون الطالب من شعبتي (الرياضيات– العلوم).

كما يشترط أن يحصل الطالب شعبة العلوم على 70٪ فأكثر في مادة الرياضيات .

كما يشترط ألا يقل مجموع الطالب عن 70٪ فأكثر من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

كما يشترط ألا يزيد سن الطالب في شهر نوفمبر عن 21 سنة.

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شروط القبول بالكلية الجوية

ألا يقل المجموع الطالب عن 60٪ فأكثر من حاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما أنه يجب ألا يزيد سن الطالب في بداية نوفمبر 22 سنة.

شروط القبول بالكلية الفنية العسكرية

يشترط أن يكون الطالب من شعبة الرياضيات.

كما يشترط أن يحصل الطالب على 70% وأكثر للشهادة الأزهرية وما يعادلها

كما يشترط أن يحصل على 70٪ فأكثر في مادتي الفيزياء والرياضيات وألا يقل المجموع الكلى عن ٩٢٪ فأكثر.

وألا يزيد سن الطالب عن 21 سنة في بداية شهر نوفمبر 2018.

شروط القبول بكلية الدفاع الجوي

يشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط

ويشترط ألا تقل النسبة المئوية لمادة الفيزياء والرياضيات عن 70٪ فأكثر

ولا يزيد عمر الطالب عن 21 سنة.

شروط الالتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة

يشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي فقط .

ولا يزيد عمر الطالب عن 21 عام .

شروط الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة من شعبتي العلمي علوم والعلمي رياضة ولا يقل المجموع الكلي عن 65% .

وأن يكون كمن طلاب العلمي في الثانوية الأزهرية .

وطلاب الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية التعليم، عن ألا يقل المجموع الكلي للطالب عن 75%.

موعد التقديم بالكليات العسكرية 2019

موعد التقديم لطلبة الثانوية العامة من 7يوليو إلى 13 أغسطس.

موعد التقديم للضباط المتخصصين من 28 يوليو إلى 13 أغسطس.

كيفية التقديم والقبول بالكليات العسكرية 2018