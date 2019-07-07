متي تظهر “نتيجة الثانوية العامة” لعام 2019 من”موقع وزارة التربية و التعليم”

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 بأقسامه (علوم-رياضة-أدبي) بشوق،وقد إنتهي طلاب علمي رياضة من أمتحان “الجبر و هندسة فراغية” يوم الأربعاء الماضي،وهذا كان أخر أمتحان للثانوية العامة هذا العام،وسيتم نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي علي موقع وزارة التربية و التعليم.

وقد أعرب العديد من طلاب عن إعجابهم بمادة “الجبر و هندسة فراغية”،فمنهم من قال أنه في مستوي الطلاب المتوسط مع وجود بعض الأسئلة التي تحتاج إلي تفكير.

الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2019/2020

وقد أعلنت وزارة التربية و التعليم بعدم الضغط عليها بخصوص الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة،وذلك حتي يتم الإنتهاء من رفع درجات الطلاب بالكنترلات علي مستوي مصر.

وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي؛والذي سيوافق يوم 14/7/2018 بعد الإعلان عن أسماء أوائل الجمهورية.

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وكانت نسبة الطلاب الذين حصلوا على النتيجة النهائية في مادة “الفيزياء” هي الأكبر هذا العام،مما قد يؤدي إلي زيادة بعض الشئ في التنسيق هذا العام،وسوف يتم نشر النتيجة علي الموقع الرسمي للوزارة،وينتظر أولياء الأمور و الطلاب النتيجة بفارغ الصبر.

طريقة الحصول علي نتيجة الثانوية برقم الجلوس

1-يتم الدخول إلي الموقع الرسمي لوزاراة التربية و التعليم

2-يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بك

3-تظهر لك النتيجة بكل سهولة

و تتمني أسرة نجوم مصرية النجاح و التوفيق إلي جميع الطلاب.