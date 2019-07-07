نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية

أعلنت مصادر مسؤولة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والاسم الدور الأول من المقرر أن يكون يوم الخميس من الأسبوع الجاري، أي أن إعلان النتيجة نهاية الأسبوع مرحج بنسبة 95%، وسوف يتم إعلانها يوم السبت من الأسبوع المقبل في المدارس، ومع ذلك تسعى الوزارة إلى سرعة إعلان نتائج الامتحانات، خصوصًا أن الحالة النفسية والعصبية للطلاب وأولياء الأمور ازدادات سوءًا وتدهوراً.

وأضافت المصادر، أن النتيجة لن يتم تأجيلها إذا تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، وخلال هذا الأيام تقوم لجان النظام والمراقبة بكافة قطاعات جمهورية مصر العربية أعمال المراجعة النهائية لنتيجة الثانوية بالاسم 2019 وطباعة الاستمارات المؤمنة والتجميع، فقد تم الانتهاء رسميًا من أعمال التصحيح، وسيتم إعلان النتيجة عقب انتهاء لجان النظام والمراقبة من شئونها، وحصل 14 ألف طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الفلسفة.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

ومن جانبه، لم تقوم الوزارة بترتيب أوائل الثانوية العامة على أساس الحروف الأبجدية، وأوضحت مصادر هذا الشان، لتؤكد أنه إذا تساوى طالبين أو أكثر في نفس المجموع، يتم اللجوء في هذه الحالة إلى المواد غير المضافة إلى المجموع، مثل التربية الوطنية والتربية الدينية، حيث أن الطالب ليس له ذنب لبدء اسمه بحرف متأخر من الحروف الأبجدية، ولذلك سعت الوزارة لتنفيذ هذه الخطة.

أوائل الثانوية العامة 2019

وتزعمت بعض صفحات الإنترنت وصفحة شاومينج، بتسريب كشف نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، ولكن نشر موقع اليوم السابع على لسان الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثوية العامة، أن أعمال نتائج الطلاب ما زالت في سرية تامة، ولم يتمكن أي شخص من الاستعلام عن النتيجة حيث أن كل ورقة إجابة تحصل على رقم سرّي، وهناك تعليميات مشددة بمنع دخول الكنترولات بالهاتف المحمول، ومن يخالف التعليميات سيتم توقيع عقوبات كبيرة عليه وإحالته للتحقيق فوراً ليكون رادع قوي لهم، ولن يتم التلاعب أ غيير في النتائج مهما حدث.

وأضاف رئيس امتحانات الصف الثالث الثانوي، أنه لا يجب اتّباع تلك الصفحات التي تهدف إلى ابتزاز الطلاب جميعًا، وأن خروج النتيجة من الكنترول يستحيل حدوثه، وشعار الكنترول الأساسي هو الدقة والسرية التامة، مطالبًا الجميع بعدم القلق والتوتر الكبير، قائلاً: “في حاجة كويسة إن شاء الله لأولادنا”.وجدير بالذكر أن صفحات التواصل نشرت في وقت سابق أن من يريد رفع درجاته مراسلتهم على الواتس آب، وأكد بعض الطلاب أن الصفحات فشلت في تسريب الامتحانات فلن تتمكن من تسريب النتيجة، وكل عام تنتشر تلك الأنباء من قِبل نفس الصفحات، ولكن دون جدوى، وتهدق لجمع الأموال فقط وابتزاز الجميع.

وزارة التربية والتعليم

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وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس سوف يتم اعتمادها في المؤتمر الصحفي من قِبل وزير التربية والتعليم، صباح الخميس، على أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية للدرجات وإعداد لائحة أوائل الثانوية العامة 2019 خلال الأسبوع الجاري، وتختتم أعمالها تحديداً يوم الثلاثاء، بينما تصل نتائج الثانوي العام إلى المدارس يوم الأحد أو الإثنين المقبلين، لافتًا أن شروط تواجد الطالب ضمن لائحة الأوائل تتمثل في كونه مصري الجنسية، ولم يسبق له الرسوب بعد الشهادة الإعدادية وغيرها من الضوابط.

تحاول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أداء أعمالها بكل دقة وحزم، بالإضافة إلى التصحيح بكل دقة وشفافية؛ حتى لا يظلم أي طالب من طلاب الثانوية العامة، حيث أن مصلحة الطالب هي الأهم بالنسبة لمسئولي التصحيح، خصوصًا أن أي خطأ صغير أو كبير يؤدي إلى إحالة المسئول عنه للتحقيق.

ينبغي على الطلاب كافة عدم اتباع صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تهدف إلى التلاعب بأعصاب الطلاب، بالإضافة إلى ابتزازهم ماديًا دون أي جدوى، حيث أكد حجازي أنه من المستحيل التلاعب في نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم وتعديل درجات أي طالب، ولن تتمكن من تسريب نتائج الطلاب، وهناك تعلميات بمنع دخول الهواتف في لجان التصحيح وحيال تسريب النتيجة أو مخالفة التعليميات، سيتم اتخاذ أشد العقوبات حتى يكونوا عِبرة لغيرهم.

بدأ العد التنازلي على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس مصر، كما سوف يبدأ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 للدخول بالجامعات، بعد إعلان النتائج بحوالي 3 أيام، وسيتم تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى نتائج العينة العشوائيبة مرتفعة هذا العام، باستثناء مادة الكيمياء، رغم تأكيد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

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هذا وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة واضعي امتحان الكيمياء وتلأحياء إلى التحقيق، بسبب تواجد العديد من الأخطاء في نموذج الإجابة الرسمي، ويوجد جنود بل خلية نحل تعمل ليلاً ونهاراً داخل الكنترولات، بكل دقة واجتهاد، لكي يحصل الجميع على حقوقهم دون ظلم، في هذه المرحلة الفاصلة والهامة بالنسبة للجميع.

سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة مصر في النصف الثاني من شهر يوليو، حيث توجد “خلية نحل” داخل كل كنترول، تعمل بشكل مستمر دون تهاون في العمل، من أجل سرعة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.

من خلال تصريحات أخرى، سوف يتم تضمين طالب دمج ضمن لائحة أوائل الثانوية العامة 2019 ، وطالبين من طلاب مدارس العلوم التكنولوجيا ضمن أسماء الأوائل، وعن موعد إعلان أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة، أكدت المصادر أن الأوائل إعلانها نهاية الأسبوع الجاري، وتحديداً يوم الخميس.

من ثلاثة أيام تقريبًا، انتهت كنترولات أعمال نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من تصحيح ما يزيد عن 70% من أوراق امتحانات الثانوية، وسوف يتم البدء في أعمال المراجعة وإعداد أوائل الثانوية العامة 2019 الدور الأول، على أن يتم الالتزام بقواعد الرأفة للطلاب الراسبين وطلاب الدور الثاني، حسب تصريحات مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الصف الثالث الثانوي الدكتور خالد عبد الحكم.

ينتظر 603 ألف و387 طالب وطالبة، إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 ، وتم توزيعهم على 1777 لجنة، وسط حالة من الترقب والانتظار والخوف بينهم.

كان طلاب الثانوية العامة، اشتكوا من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، إلا أن مستشار المادة أكدت أن الامتحان سهل ويتضمن 5% من أسئلة المتفوقين، بينما الامتحان يجب أن يتضمن 16% للطلبة المتفوقين، وجميع الطلاب يترقبون نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بقلق وتوتر.