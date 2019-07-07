بوابة نتائج الامتحانية وزارة التربية السورية moed.gov.sy نتيجة البكالوريا برقم الجلوس

بوابة نتائج الامتحانية وزارة التربية السورية تهتم البوابة الخاصة بوزارة التربية السورية بكافة الطلاب المسجلين، وعلى اختلاف مراحل التعليم التي يدرسونها، وفي الوقت الحالي يهتم الطالب والأسرة السورية بمتابعة نتيجة الصف التاسع 2019م، لأن الامتحانات بدأت في العاشر من الشهر الفائت، وانتهت في السادس والعشرين من نفس الشهر، وسوف تتيح الوزارة رابط لمعرفة النتيجة تسهيلاً منها على الطالب وولي الأمر.

الحصول على نتيجة الصف التاسع سوريا 2019م:-

بمجرد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات لطلاب الصف التاسع، ووضع الكشوف الخاصة بالدرجات على مستوى المحافظات السورية، سيعرف الطالب نتيجته من خلال بوابة وزارة التربية السورية، وبالأخص بوابة نتائج الامتحانية، والتي ستنشر رابط يختص بالاستعلام عن النتيجة بمجرد كتابة الاسم ورقم الاكتتاب, ولا يتوقف الأمر على الاستعلام عن نتيجة التعليم الأساسي 2019م، ولكن الرابط يتيح فرصة التعرف على نتيجة الصف التاسع والإعدادية الشرعية 2019م، وبمجرد تسجيل اسم الطالب ورقم الاكتتاب.

بوابة نتائج الامتحانية وزارة التربية السورية

ادخل على رابط موقع النتائج الامتحانية لوزارة التربية والتعليم السورية. ثم تقوم بالتعرف على نتائج الدورة الثانية من خلال هذا الرابط . ثم تقوم باختيار المحافظة يتم تسجيل الاسم ورقم الاكتتاب. وأخيرا الضغط على ابدأ البحث”.

المواد التي أدى فيها طلاب الصف التاسع الامتحان:-

بدأت الامتحانات في 10/6/2019م وتحديداً يوم الاثنين في مادة الاجتماعيات، وفي 12/6 كانت اللغة الروسية والفرنسية، وفي 16/6 كانت الرياضيات، وفي 16/6 كانت التربية الدينية، وفي 20/6 كانت العلوم العامة والصحة، وفي 24/6 كانت اللغة العربية، واليوم الأخير 26/6 كانت اللغة الإنجليزية, وعندما يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق وتدقيقها ومراجعتها جيداً، سيتم الإعلان الفوري عن النتيجة من خلال رابط توفره بوابة نتائج الامتحانية.