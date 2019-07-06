رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 علمي وأدبي عبر موقع بوابة الأزهر azhar.eg

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية يتابع طلاب المرحلة الثانوية الازهرية أخر التطورات عن موعد ظهور النتيجة , نظرا لأهميتها الكبيرة لهم, حيث تعتبر نتيجة نهاية العام هي التي تحدد مستقبلهم العلمي ودخولهم الكليات التي يرغبون بها خاصة أنها لا تقل أهمية عن نتيجة الثانوية العامة, لذلك سوف نوافيكم بآخر تطورات نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019 وموعد ظهورها من خلال هذا المقال , لكي يطمئن جميع الطلبة والطالبات خاصة بعد انتهاء الامتحانات نهاية شهر يونيو السابق , حيث أدى امتحانات نهاية العام للمرحلة الثانوية أكثر من 150 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات الجمهورية منهم 100 ألف طالب طالبة بالشعبة الأدبية بينما وصل عدد طلاب الشعبة العلمية الي ما يزيد عن 50 ألف طالب وطالبة بجانب 155 طالب في معهد العلوم الإسلامية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.

هذا وقد أعلن رئيس لجنة النظام والمراقبة للثانوية الأزهرية الشيخ أحمد عبدالعظيم في أخر تصريحاته اليوم السبت 6 يوليو أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية الأزهرية بجميع مراكز التصحيح على مستوى جمهورية مصر العربية بالوجه البحري, والوجه القبلي ولم نتلقى اللجان أي شكاوى إهمال أو تقصير أو أى مخالفة من المراكز العشرة طوال مدة التصحيح, مؤكدا انه حتى الأن لم يحدد شيخ الأزهر موعد ظهور النتيجة , حتى يعطى وقت كبير للمراجعة لتفادي الأخطاء ورصد الدرجات حتى يحصل كل طالب على درجاته كاملة وعند الإنتهاء من أعمال المراجعة النهائية سوف يقوم شيخ الأزهر بإعتمادها ورفعها على المواقع الرسمية لإظهار النتائج بوابة الأزهر الإلكترونية

برقم الجلوس.

ووجة بشرى سارة لجميع الطلاب بأن نسب النجاج جيدة لهذا العام.

استعلم عن نتيجة الثانوية الازهرية

ولسهولة الوصول الى نتيجة الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمي والأدبي عبر الإعلان عنها مباشرة من خلال الموقع الرسمي لإعلان النتيجة اتبع الخطوات التي سنوضحها لجميع الطلاب, أما في حالة عدم الوصول اليها اترك الأسم ورقم الجلوس والشعبة بتعليق أسفل المقال وسوف نرسلها فور الإعلان عنها.

اولا قم بالدخول على بوابة النتائج بوابة الأزهر

ثانيا ادخال رقم الجلوس.

ثالثا الضغط على خانة البحث.