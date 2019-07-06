تراند اليوم : سما المصري الآن بهذه الإطلالة في الإستاد – صورة

تتواجد الآن الراقصة المصرية الاستعراضية سما المصري، في استاد القاهرة، اليوم، لأجل مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا، التي تأتي ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية.

اختارت سما الظهور بتي شيرت المنتحب المصري، وشورت قصير باللون الأسود، في المرة الثانية لها في الإستاد بعد حضورها مباراة مصر وأوغندا التي أقيمت الأسبوع الماضي.

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المصري كانت نفت ما أشيع عن طردها من الملعب في المباراة السابقة، بسبب لباسها وعدم حشمتها، واعتمادها على الإثارة والإغراء، ونشرت فيديو أكدت فيه أنها لا تزال في الإستاد، وقالت: (مين الحيوان اللي بيقول إني مشيت من الماتش أنا جوه أهو والماتش هيبتدي.. نبطل هري والنبي.. الماتس نار).