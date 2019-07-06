تراند اليوم : بعد خالد يوسف.. فضحية جنسية جديدة أكثر قذارة

تصدّر اسم خالد يوسف وبطلات أفلامه الجنسية، عناوين الصحف المصرية والعربية، وكذلك تصدر جميعهم محرك البحث في غوغل لأيام طويلة، قبل أن تتنشر فيديوهات لشخص لقب نفسه بالـ “عنتيل” في منطقة (المحلة) في مصر، وبات اسمه معروفاً بـ عنتيل المحلة الجديد.

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بعد خالد يوسف، انتشرت فيديوهات جنسية لرجل مصري يقلّد خالد بالإبتزاز، والفرق بينهما أن خالد نام مع بطلات أفلامه الجنسية لقاء دور يحصلن عليه في أفلامه السينمائية، بينما عنتيل المحلة الجديد ابتز القاصرات والمطلقات والمتزوجات، وصوّرهن خلال العلاقة، وبعد مغادرتهن بيته كان يبدأ بإبتزازهن لتخضعن وتلبين رغبته في ليلة جديدة، وإلا ينشر الفيديوهات.

أفادت وسائل إعلام مصرية أن الأمن المصري رصد الفيديوهات غير الأخلاقية، وتوصلت القوات في النهاية، إلى سيدتين ظهرتا في مقاطع إباحية، ويتواصل البحث عن العنتيل بعدما فرّ هارباً.

بحسب وسائل الإعلام المصرية، ظهر الـ “عنتيل” في قرية تابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وانتشرت فيديوهاته الجنسية مع نساء متزوجات، قاصرات ومطلّقات على هواتف الشباب.