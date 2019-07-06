التنسيق tansik.egypt تسجيل رغبات طلاب الثانوية والدبلومات الفنية للكليات والمعاهد المصرية

تسجيل رغبات طلاب الثانوية والدبلومات الفنية تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي تحدد مصير جميع الطلبة والطالبات التعليمي خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات لذلك سنشرح لكم بالتفصيل خطوات تقديم الرغبات عبر الموقع الرسمي للتنسيق وتسهيلاً على الحاصلين على الدبلومات الفنية لهذا العام نقدم اليوم تنسيق الدبلومات الفنية 2018م للالتحاق بالكليات والمعاهد، وهو الأمر الذي تهتم به فئة كبيرة من الطلاب، ولكن علينا توجيههم إلى أن التنسيق لا يختلف شيئاً عن العام الماضي، لذا سوف نقدم تنسيق عام 2018م كامل وشامل كافة الشعب والأقسام لكل من الدبلومات الفنية الخمس سنوات والثلاث سنوات.

التنسيق tansik.egypt تسجيل رغبات طلاب الثانوية والدبلومات.

على الطالب معرفة نتيجة شهادة الدبلوم الفنى لعام 2019م من خلال مواقع النتائج، لأن النتيجة تم اعتمادها ورفعها على البوابة الخاصة بالتعليم الفني منذ بداية الشهر الحالي، ولا يحتاج الأمر سوى:-

تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الفني والضغط على اختيار نتائج الطلاب، ثم كتابة رقم الجلوس وتحديد كل من القسم والشعبة، فتظهر النتيجة على الفور, وبعد التعرف على النتيجة على من يريد الالتحاق بالكليات أو المعاهد التعرف على تنسيق الدبلومات الفنية، من خلال متابعة هذه التقارير المفصلة والمتلاحقة عبر موقعنا، راجين من الله المنفعة العامة لكل من اجتاز امتحانات الدبلومات الفنية.

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للحاصلين على شهادة الدبلوم الصناعي خمسة سنوات:-

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خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية والدبلومات الفنية

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية

تحديد نوع المؤهل سواء ثانوي عام أو فنى, تجاري, زراعي, فندقي و نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فى الشهادة الحاصل عليها وكتابة الرقم السرى الخاص به في استمارة النجاح

سوف يظهر بيان بتأكيد الإسم ويكون ثلاثي ورقم الجلوس ثم تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

يجب على الطالب الاحتفاظ بالرقم السرى الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أى وقت قبل إعلان النتيجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2018.

كلية هندسة وتعدين جامعة السويس 97.94%.

هندسة قنا 96.90%.

هندسة أسوان 96.17%.

هندسة كفر الشيخ 95.56%.

هندسة سوهاج أو هندسة الفيوم 95.44%.

هندسة بني سويف 94.95%.

هندسة الإسكندرية 94.78%.

هندسة القاهرة 94.75%.

هندسة طنطا 94.72%.

هندسة الإسماعيلية 94.61%.

هندسة المطرية جامعة حلوان 94.55%.

هندسة السويس 94.25%.

هندسة شبرا بنها 94.22%.

كلية هندسة بنها 93.89%.

هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 93.83%.

هندسة دمياط 93.72%.

هندسة المنصورة أو هندسة حلوان 93.61%.

هندسة بور سعيد 93.56%.

هندسة أسيوط 93.50%.

هندسة عين شمس 93.42%.

هندسة الزقازيق 93.40%.

هندسة المنيا 93.39%.

كلية هندسة الطاقة بأسوان 93.33%.

هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 93.33%.

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 92.56%.

تربية حلوان 92.39%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 92.06%.

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 91.95%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 91.94%.

تنسيق الدبلوم التجاري الخمس سنوات.

المعاهد الفنية.