الاكثر مشاهدة الان - صور رنا هويدى العارية المتهمة فى قضية الفيديوهات الجنسية مع خالد يوسف ومذيعة قناة mbc

تداول متابعى موقع التواصل الاجتماعى تويتر صور رنا هويدى العارية المتهمة فى قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف والمذيعة السابقة على قناة mbc.

صور رنا هويدى العارية المتهمة فى قضية الفيديوهات الجنسية مع خالد يوسف ومذيعة قناة mbc

اثار فى الفترة الاخيرة الجدل حول ظهور متهمات جديدة فى قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف

والتى تم القاء القبض على الاعلامية رنا هويدى اثنا محاولة هروبها من مطار القاهرة الدولى ومعها كمية كبيرة من المال كما وصل مراسلين.

فيما تعتبر رنا هويدي مذيعة مصرية من اصول تونسية وقد ولدت فى القاهرة عام 1993 وقامت بدراسة الاعلام فى كلية

الاعلام بجامعة اكتوبر للعلوم والاداب الحديثة وتخرجت بتقدير امتياز كما انها قامت بدراسة الاخراج والتمثيل وفنون السينما.

اخذت لقب اصغر اعلامية فى الوطن العربى وحصلت على شهادة في آداب الإعلام من إحدى

الجامعات البريطانية كما انها عملت فى قناة البغدادية عام 2014 فى نشرة الاخبار ومذيعة رياضية

وقامت بالاتقال الى قناة الغد العربى عام 2015 لتقديم برنامج يوم جديد ثم الى قناة mbc مصر فى 2017

من خلال برنامج حديث المساء وحاليا تقدم برنامج النشرة الفنية فى قناة الغد.

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صور الاعلامية رنا هويدي مذيعة قناة mbc السابقة

صور الاعلامية رنا هويدي مذيعة قناة mbc السابقة

صور الاعلامية رنا هويدي مذيعة قناة mbc السابقة

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