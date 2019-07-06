تراند اليوم : عاجل.. المحكمة تلغي قرار تحديد إقامة منى فاروق وشيما الحاج مع استمرار إخلاء السبيل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سمير أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر بركات، استمرار إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بالتحريض على الفسق والفجور.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمتين بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، وإلغاء قرار تحديد إقامتهما.

وفي سياق منفصل، أخلت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج بعد ورود تحريات الأمن بشأن الإفراج عنهما على ذمة التحقيقات في قضية “الفيديوهات الجنسية”.

وشهد قسم أول مدينة نصر تواجد أمني مكثف تمهيدًا للإفراج عن منى فاروق وشيما الحاج، اللتان خرجتا من القسم وعلى رأسهم غطاء لإخفاء وجههن.

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وكانت حنان أحمد، محامية منى فاروق وشيما الحاج، المتهمتان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الفيديوهات الجنسية”، قد أكدت في وقت سابق، لـ”الخليج 365″، إنه من المنتظر أن يتم إخلاء سبيلهما مساء اليوم الأحد، وهو ما حدث بالفعل، عقب الحصول على موافقة الأمن العام.