الاكثر مشاهدة اليوم - عقب حبس منى وشيما.. القصة الكاملة من "التسريب" لـ"الإرشاد عن شقة خالد يوسف"

مقطع فيديو إباحي، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنتصف يناير الماضي، كانت الممثلتان الشابتان، منى فاروق، وشيما الحاج، بطلتي المقطع، وذلك بعدما ظهرتا فيه تؤديان حركات راقصة وهما عاريتي الجسد، بصحبة مخرج شهير.

ليثيرا الجدل حولها ويصبحا "تريند" عبر "السوشيال ميديا"، في محاولات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التأكد من صحته، ولم تمر فترة طويلة، إلا وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مساء أمس، الخميس، القبض على الممثلتين.

واليوم، وعقب سماع أقوالهما، أمرت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول، بحبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجه إليهما بارتكابهما فعلا فاضحا.

ويرصد "هُن" القصة الكاملة من "التسريب" لـ"الإرشاد عن شقة خالد يوسف":

تداول المقطع:

تعود تفاصيل القضية المثيرة لمنتصف يناير الماضي، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما عاريتا الجسد.

محاولة التواصل مع منى فاروق:

كانت "هن" حاولت التواصل مع الفنانة الشابة منى فاروق لكنها رفضت الرد على المكالمات الهاتفية، وبالتواصل مع "أدمن" صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أكد أنها لن ترد على صحفيين في الوقت الحالي.

وكان "التجاهل" هو رد الفعل الذي اتخذته الفنانة الشابة، فعبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت "فاروق" صورتها مصحوبة بتعليق: "يا جماعة أنا ماليش أي أكونت على إنستجرام غير ده، وماليش أي أكونت على (فيس بوك) أو (تويتر)"، ونفت علاقتها بأي حسابات أخرى، وأي مواد تنشر عليها، سواء مكتوبة أو مصورة، موضحة أن هذا تصريح منها شخصيا.

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القبض عليهما:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس، القبض على الممثلتين بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وأكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، لـ"الوطن"، أنَّ الممثلتين أُلقي القبض عليهما في منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر، وتم التحفظ عليهما لعرضهما على النيابة المختصة.

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المتهمتان تعترفان بفعلتهما:

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، لـ"الوطن"، أن الاتهامات عبارة عن "ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات إباحية".

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وتابعت المصادر أن الممثلتين أكدتا في التحقيقات التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن الذي ظهر معهما في الفيديو مخرج سينمائي، وأنه كان يرتكب الأعمال بعدما عرض عليهما التمثيل في أفلام من إخراجه.

وأضافت المتهمتان، خلال التحقيقات، أنهما كانا في سن أقل من 18 سنة "كنا صغيرين" أثناء تصوير الفيديو.

وتابعا: "أنهما كانا لا يعرفان أن المخرج يقوم بتصويرهما، وأن عملية التصوير جرت سرًا وبعدها فوجئا بانتشار الفيديوهات عبر الإنترنت، كما اعترفتا بأنهما كانتا في كامل وعيهما وأنهما لم تتعاطيا أي مخدرات خلال تلك الجلسة الخاصة".

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فحص الفيديو:

قررت النيابة تشكيل لجنة فنية لفحص الفيديوهات المتداولة للتأكد من صحتها وموافاة النيابة العامة بنتائج تلك الفحص؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتهم الرئيسي في الواقعة وهو المخرج خالد يوسف، كما كلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وأضافت المصادر أن قوة من الإدارة العامة لشرطة الآداب نقلت المتهمين من مقر الإدارة إلى نيابة مدينة نصر في الحي السابع للتحقيق معهما، وأن المتهمتين تم احتجازهما داخل حجز المحكمة لمدة ساعة ونصف الساعة قبل أن تستدعيهما النيابة للتحقيق معهما وسماع أقوالهما.

وقالت إحدى الفنانات خلال التحقيقات: "إنتم ماسكينا إحنا بس.. خالد يوسف معروف مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقه جنسية ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه".

الإرشاد عن منزل خالد يوسف:

كشف التحقيقات التي أجريت مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، المقبوض عليهما أمس، بتهمة ارتكاب أفعال فاضحة، عن مفاجآت جديدة في القضية، حيث كشفت المتهمتان عن شقة المخرج خالد يوسف الذي ظهر خلال الفيديو.

وقالت مصادر، لـ"الوطن"، إن المتهمتين أرشدتا عن شقة المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، في أحد الشوارع بميدان لبنان بدائرة العجوزة.

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وأشارت مصادر إلى إمكانية تقديم طلب رفع حصانة عن خالد يوسف، خصوصًا بعدما أكدت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج في التحقيقات أنه غرر بهما، وصور الفيديو الخاص لابتزازهما، كما أكدتا أن الفيديو المتداول صوره المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.

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