تراند اليوم : صورة توضح اسم سما المصري الحقيقي

تواجدت الرقاصة المصرية سما المصري في استاد القاهرة، مساء الأحد الماضي، لمشاهدة مباراة مصر وأوغاندا ضمن كأس أمم أفريقيا.

انتشرت صور لسما من الاستاد ظهرت فيها ترتدي (ID) يُظهر اسمها الحقيقي (سامية عبد الرحمن)، على خلاف اسم الشهر الذي اشتهرت به (سما المصري).

المصري كانت نفت ما أشيع عن طردها من الملعب بسبب لباسها وعدم حشمتها، واعتمادها على الإثارة والإغراء، ونشرت فيديو أكدت فيه أنها لا تزال في الإستاد، وقالت: (مين الحيوان اللي بيقول إني مشيت من الماتش أنا جوه أهو والماتش هيبتدي.. نبطل هري والنبي.. الماتس نار).

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