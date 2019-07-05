متابعة أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي، وأدبي من وزارة التربية، والتعليم

انتهت يوم الأربعاء الماضي امتحانات الثانوية العامة 2019 في جميع الأقسام، القسم العلمي، والأدبي، والآن ينتظر الكثير من الطلاب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال موقع وزارة التربية، والتعليم، وبدء الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن أخر أخبار هذه النتيجة مثل أخبار نتائج العينة العشوائية من كل مادة التي نعرف منها متوسط مستوى الطلاب في كل امتحان، ولذلك نكشف لكم الآن من خلال هذا المقال أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال وزارة التربية، والتعليم لانها هي المصدر الرسمي الوحيد لهذه الأخبار.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2019

حتى لا يحدث أي جدل بين أولياء الأمور، والطلاب فقد أعلنت وزارة التربية، والتعليم أنه حتى الآن لن تنتهي أعمال التصحيح، ورصد درجات امتحان الثانوية العامة 2019، ولذلك يصعب الآن تحديد موعد إعلان درجات الطلاب، وهذا يعني أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة علمي، وأدبي 2019، وأن كل ما هو منشور على الإنترنت بخصوص أن النتيجة ستكون يوم 18 يوليو القادم غير صحيح، وغير رسمي لانه خبر لم يصدر عن وزارة التربية، والتعليم، بالتأكيد عندما يتم الإعلان عن الموعد الصحيح سننشره لكم هنا في موقع نجوم مصرية.

نتائج العينة العشوائية في امتحانات الثانوية العامة

بدأت وزارة التربية، والتعليم في الإعلان عن نتائج العينة العشوائية في امتحان الثانوية العامة، وللعلم لم تنتهي الوزارة من إعلان نتائج كل المواد مثلا هناك امتحان الجبر، والهندسة الفراغية لم يتم الإنتهاء من تصحيح العينة العشوائية الخاصة به حتى الآن، أما عن نتائج العينة العشوائية لباقي امتحانات الثانوية العامة فهي كالتالي :

المادة نتيجة العينة العشوائية % اللغة العربية 96.6 ( وقد حصل 53 طالب على الدرجة النهائية ) اللغة الإنجليزية 90.9 ( وقد حصل 119 طالب على الدرجة النهائية ) الفيزياء 85.4 ( وقد حصل 626 طالب على الدرجة النهائية ) التاريخ 78.2 ( وقد حصل 59 طالب على الدرجة النهائية ) الاستاتيكا 85.1 ( وقد حصل 115 طالب على الدرجة النهائية ) الأحياء 91.5 ( وقد حصل 401 طالب على الدرجة النهائية

ننشر لكم خلال الساعات القليلة القادمة نتيجة العينة العشوائية في باقي امتحانات الثانوية العامة 2019 عندما تعلن عنها وزارة التربية التعليم.