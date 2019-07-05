تراند اليوم : ياسمين خطيب زوجة خالد يوسف أين أفلامها؟

في ظل التطورات اليومية في قضية المخرج المصري خالد يوسف، وفيديوهاته الإباحية مع ممثلات وسيّدات مصريات، أطلت الممثلة المصرية ياسمين الخطيب لتعلن بعد الفضيحة الكبرى لخالد، بأنها تزوّجت سراً منه.

لكن خالد يوسف نكر الخبر واستمر يتجاهل تصريح ياسمين.

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حتى اللحظة لم يُسرب فيديو بين خالد وياسمين، وكذلك لا فيديو بينه وبين زوجته الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي.

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وعدم وجود فيديوهات مع زوجته (كما ادعت) ياسمين، يؤكد بأنها كانت فعلاً متزوجة سراً من خالد، الذي رفض تصويرها من غرفتهما الزوجية، وكذلك فعل مع شاليمار.

وهذا يعني أن تصريحات، كل المتهمات اللواتي أُلقي القبض عليهن وجاء في اعترافاتهن، أنهن زوجات خالد، يؤكد أن كل ما أدلين به ليس إلا أكاذيب ولم تكن سوى جاريات، دخلن بيته ومارسن الجنس معه، فصوّرهن واستمتع كما استمتعن!.

وإن كانت كل بطلات أفلامه زوجاته، أين أفلامه الجنسية مع زوجتيْه ياسمين وشاليمار؟

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