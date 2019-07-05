الاكثر مشاهدة اليوم - مقطع فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف HD الممنوع من العرض .. وهذا قرار النائب العام المصري...

أثارت فضيحة الفيديوهات المنتشرة للمخرج المصري خالد يوسف مع عدد من المشاهير والفنانين المصرين مواقع التوصل الاجتماعي ، الامر الذي شكل ازعاج كبير للشخصيات الموجودة في الفيديو متسائلين عن حقيقة هذه المقاطع والاشخاص الموجودين في هذه الفيديوهات ، الأمر الذي دفع النائب العام المصري باصدار قرار حاسم في هذه القضية .

فقد أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قراره الحاسم في قضية نسب فيديو فاضح إلى الفنانة رانيا يوسف، بإحالة البلاغ المقدم من محاميها شعبان سعيد، إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه، وسرعة ضبط وإحضار "المتهم الغامض"، والتحقيق معه في ما ورد من اتهامات نسبتها إليه رانيا في بلاغها.

بلاغ رانيا يوسف تضمّن واقعة انتشار مقطع من فيديو إباحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد مروج المقطع أنّ السيدة الموجودة هي الفنانة رانيا يوسف، وأنّ الشخص الذي يظهر بصحبتها من دون الكشف عن ملامح وجهه، هو المخرج المصري خالد يوسف، موجهًا إليها عبارات سب وقذف تطعن في عرضها وسمعتها.

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وأشار البلاغ إلى أنّ الفنانة تلقت مئات المحادثات الهاتفية من زملائها الفنانين والإعلاميين، حذروها من انتشار مقطع الفيديو الإباحي المنسوب لها زورًا، كما لفت البلاغ إلى أنّ الفنانة تتعرض لـ "حملة ممنهجة" تستهدف تشويه سمعتها، وأنها لا تعلم حتى الآن من يقف خلفها، الأمر الذي دفعها لتقديم هذا البلاغ.

والتمس البلاغ من النائب العام اتخاذ قرار عاجل بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة، والقبض على مروج مقطع الفيديو الإباحي الذي ظهر يطعن في عرض وسمعة الفنانة رانيا يوسف، لكشف ظروف وملابسات من يقف خلف انتشار هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع اليوتيوب، مع اتخاذ قرار بملاحقة كل من يتورط في نشر هذه الفيديوهات المفبركة، لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

يُذكر أنّ رانيا أبدت مؤخرًا غضبها من ترويج المقطع الفادح باسمها، وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا وعيالي بندفع الثمن من سمعتي، والموضوع بقى سخيف وبقينا ملطشة، حسبي الله ونعم الوكيل، ولكنّ هذا الموضوع لن يمر، وكل من ساهم في النشر والترويج مستغلًّا اسمي سأقوم بمقاضاته، وسأقوم بإغلاق الموقع الذي بثّ الخبر وكل المواقع التي نقلت عنه".