الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر الموقع الرسمي لوزراة التربية والتعل

إنتهت مرحلة إمتحانات الثانوية العامة منذ يوم الاثنين السابق الموافق 1 يوليو من الشهر الجاري لطلاب القسم الأدبي بينما أنهى طلاب القسم العلمي أخر الامتحانات في مادتي الجبر والهندسة الفراغية يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو للعام الدراسي 2019، وبنهاية امتحانات الصف الثالث الثانوي فقد تم عقد مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة التربية والتعليم صرح فيه السيد/خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير الإدارة العامة للامتحانات بأنه تم البدء في أعمال تصحيح أوراق الإجابة، هذا وقد وجه سيادته كلمة لأولياء الأمور بعدم الضغط على الوزراة في سرعة إعلان النتيجة لعدم الضغط على القائمين بأعمال التصحيح لتجنب أي أخطاء وأن يأخد كل طالب درجاته المستحقه بشكل صحيح، وفيما يلي نعرض لكم موعد وكيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر الموقع الرسمي لوزراة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة.

وقد سارت مرحلة الامتحانات بشكل جيد دون حدوث أي مشاكل تذكر على مستوى جميع المحافظات، وبمجرد إنتهاء مارثون الثانوية العامة إلا ويبدأ جميع الطلاب والأباء بالتساؤل حول موعد الإعلان عن النتيجة، وقد صرح السيد/خالد عبد الحكم خلال المؤتمر أنه لن يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي قبل عقد مؤتمر أخر للإعلان عن أوائل الثانوية لعام 2019 وذلك مع نهاية الأسبوع الثاني من الشهر شهر يوليو الجاري تقريباً، كما أنه سيتم الاعلان عن النتيجة بشكل رسمي عبر بوابة الثانوية العامة التابعه وزارة التربية والتعليم، وفي حالة تعذر الحصول على النتائج الخاصة بكم فيمكنكم ترك تعليق بإسم ورقم جلوس الطالب أسفل المقالة لنوافيكم بها فور ظهورها بشكل رسمي.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019.

وفقاً لما تم التصريح به وكما جرت العادة فسيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مع نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الجاري حيث تستغرق فترة تصحيح الإجابات ما يقرب من الاسبوعين، وفيما يلي نوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الثانوية العامة فور ظهورها.

• يتم الدخول بوابة الثانوية العامة.

• يتم إدخال رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة له.

• يتم تحديد القسم والشعبة الخاصة بالطالب سواء كانت علمي رياضة، علمي علوم أو أدبي.

• ثم يتم الضغط على أيقونة إظهار النتيجة لعرض نتيجة الطالب.

مع أطيب تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.