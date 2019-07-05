تراند اليوم : "نقاب للتخفي وعقد عرفي".. محطات منى فاروق وشيما بقضية "الفيديوهات

كتب - محمود السعيد:

بعد أكثر من 4 أشهر أخلت الدائرة 10 جنايات القاهرة (غرفة مشورة)، اليوم الخميس، سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.

ويرصد مصراوي أبرز محطات القضية في التقرير التالي:

القبض على منى فاروق وشيما الحاج: 7 فبراير 2019

مساء 7 فبراير الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة التحريض على الفجور في فيديو إباحي.

وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن مباحث الإنترنت رصدت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتان أثناء ممارسة الفجور.

حبس منى وشيما: 8 فبراير

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، في 8 فبراير الماضي، حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

النيابة وجهت للفنانتين تهمتي ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور بطريق الإعلان على الإنترنت، وفق المادتين 1، و14 من قانون 10 لسنة 1961.

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ورحلت قوات الأمن المتهمتين لسجن النساء بالقناطر، لقضاء فترة الحبس.

عقد زواج الفنانتين من خالد يوسف أمام المحكمة: 10 فبراير

وقالت حنان أحمد، المحامية، إنها قدمت عقدي زواج عرفيين لموكلتيها "شيما" ومنى فاروق إلى محكمة جنح مدينة نصر اليوم الأحد، لإثبات زواجهما من المخرج خالد يوسف.

وأضافت "أحمد" أن زواج خالد يوسف بـ"شيما ومنى فاروق" كان منذ عام 2014.

تجديد حبس بـ"النقاب وطرحة"

خلال 4 أشهر، صدرت عدة قرارات بتجديد حبس الفنانتين أمام المحكمة، والتي ظهرت خلالها بالنقاب وإخفاء وجههما بـ"طرحة" خوفًا من التصوير.

منع النشر في القضية: 13 فبراير

في 13 فبراير الماضي، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019.

وخاطب النائب العام، في بيان رسمي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، لحظر النشر في القضيتين سالف ذكرهما وفي جميع المواقع والصحف.

إخلاء سبيل الفنانتين: 13 يونيو

قررت الدائرة 10 جنايات القاهرة (غرفة مشورة)، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.