تراند اليوم : "منى فاروق وشيما الحاج بقسم مدينة نصر وانتحار شاب بالحبة القاتلة"..

(مصراوي):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأحد، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

"الداخلية" تنهي استعداداتها لتأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية

انتهت وزارة الداخلية من وضع اللمسات النهائية لخطة تأمين مباريات بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها على ملاعب كرة القدم المصرية بداية من 21 يونيو الجاري.

وتنهي جميع قطاعات الوزارة استعداداتها الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة، للخروج بأقصى معدلات التأمين لجميع المباريات والفرق المشاركة، وجماهيرها الحاضرة معها، فضلًا عن تأمين خطوط سير الفرق من وإلى أماكن الإقامة وحتى أرض الملعب، وعودتها مرة أخرى.

السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة "مُسن" في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من رجل مسن في منطقة السلام.

وأسندت النيابة للمتهم "صابر. س" و"إبراهيم. ا" تهمة سرقة مبلغ 1500 جنيه، من المجني عليه محمد عفيفي بالإكراه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استوقفاه بالطريق العام أثناء عودته من عمله إلى منزله، وتعدى عليه أحدهم بسلاح أبيض، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي.

تأجيل دعوى زيادة نفقة توأم الفنانة زينة لـ 18 يونيو

قررت محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار سامي عيد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة مبلغ التوأم عز الدين وزين الدين أحمد عز؛ لجلسة ١٨ يونيو.

وقدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها حيث أنه ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية بالإضافة إلى أملاكه المتعددة؛ والتي تدر عليه أكثر من 3 مليون جنيه شهريًا.

تأجيل محاكمة مرسي و٢٣ آخرين بـ"التخابر مع حماس" للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس"، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، لجلسة الغد.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين وقررت إعادة المحكمة.

انتحار شاب بـ"الحبة القاتلة" في أبو النمرس

Advertisements

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل انتحار شاب في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

البداية تعود إلى تلقي مأمور القسم بلاغ من مستشفى قصر العيني بوصول "ع.م" 22 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بحالة إعياء شديدة واشتباه حالة تسمم.

وشكل العميد لعاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة فرق بحث بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش القطاع، والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته وتناول قرص مخصص لحفظ الغلال والمعروف بـ "الحبة القاتلة".

في انتظار إخلاء سبيلهما.. وصول منى فاروق وشيما الحاج لقسم مدينة نصر

قالت حنان أحمد، محامية منى فاروق وشيما الحاج: إن الفنانتين وصلتا قسم أول مدينة نصر، تمهيدًا لإخلاء سبيلهما من ديوان القسم.

وكانت الدائرة 10 جنايات القاهرة "غرفة مشورة"، قررت الخميس الماضي، إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي، بعدما تقدمت المحامية حنان أحمد، دفاع المتهمتين باستئناف على قرار حبسهما 45 يومًا، والذي قبلته المحكمة.

بائع يقتل صديقه ويلقيه بنهر النيل في الغربية بسبب هاتف وحافظة نقود

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن الغربية، تم كشف ملابسات العثور على جثة شخص مجهول بمياه بحر العباسي أمام عزبة الملكة دائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس من الخلف.

ورد بلاغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، من الأهالي بالعثور على جثة شخص مجهول بمياه بحر العباسي أمام عزبة الملكة دائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس من الخلف.

بـ "مفك".. سائق وشقيقه يعتديان على أجنبي وزوج ابنته بالإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعلية، من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أثناء استقلالهما سيارة أجرة بالإسماعيلية.

وردت إشارة لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بوصول شخص، 55 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وزوج ابنته، 32 سنة، يعمل بذات الدولة، "مصري الجنسية"، مصابان بجروح قطعية متفرقة، وقررا أنه أثناء استقلالهما إحدى السيارات الأجرة "تاكسي" بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، للتوجه لإحدى المناطق بدائرة المركز، وعقب وصولهما حدثت مشادة كلامية بينهما وقائد السيارة لخلاف على قيمة الأجرة، وانصراف الأخير وعودته لهما وبرفقته أحد الأشخاص وتعديا عليهما بأداة صلبة، فأحدثا إصابتهما وفرا هربين.

مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق نيران مع الشرطة وضبط 3 آخرين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 من العناصر الإجرامية الخطرة من المتاجرين في المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص، حال اختبائهم بالزراعات بمركز ميت غمر بالدقهلية، عقب تبادل لإطلاق النيران.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، أفادت قيام 3 من العناصر الإجرامية الخطرة بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة المركز (سبق اتهام أحدهم في 15 قضية متنوعة "مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة وسائل نقل، سلاح أبيض"، ومطلوب ضبطه لاتهامه في واقعة إطلاق عياري ناري تجاه مزارع وإصابته لوجود خلافات بينهما.

ضبط 13 تاجر مخدرات في قضايا غسل 55 مليون جنيه بتجارة غير مشروعة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي ضم 13 متهما، غسلوا 55 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة .

قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابي ضم 13 متهما لاتجارهم في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، جراء ذلك، حيث لجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب من بينها شراء "أراضي زراعية عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات"، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 55 خمسة وخمسون مليون جنيه.