المنهل لدرجات الطلاب نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة اسيس esis adek...

موقع المنهل لدرجات الطلاب وبوابة معلوماتي اسيس esis adek يقدمان نتائج الثانوية العامة في الإمارات، عقب الإعلان عن ظهور نتائج اصف الثاني عشر لنهاية العام الدراسي 2018-2019 عبر خدمات موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية، والتي وجهت بدورها التهنئة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور بهذه المناسبة، موضحة في الوقت نفسة موعد ظهور نتائج الصفوف من الأول وحتى الصف الحادي عشر، كما أشارت الوزارة إلى طريقة استعلام نتائج الطلاب من رابط almanhal أو من خلال رابط بوابة معلومات الطالب اسيس sis .

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات لاعتماد وظهور نتائج الصف الثاني عشر مساء الخميس عند التاسعة مساءً، وبالفعل ظهرت نتيجة الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019، عبر موقعي المنهل لدرجات الطلاب للقطاع المدرسي الأول، وعبر رابط بوابة معلوماتي أو نظام اسيس esis adek لنتائج طلاب قطاع المدرسي الثاني وتلك الروابط سنرفقها فيما يلي، والتي سيعلن من خلالها نتائج الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر خلال الأسبوع المقبل.

رابط المنهل لدرجات الطلاب نتائج الثاني عشر

الحصول على نتائج الصف الثاني عشر عبر رابط موقع المنهل لنتائج الطلاب للقطاع المدرس الأول، والذي يضم إمارات دبي و الشارقة وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة ورأس الخيمية.

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موقع اسيس نتائج الثانوية العامة

استخراج نتائج القطاع المدرسي الثاني من خلال موقع اسيس esis بوابة معلومات الطالب الإلكتروني، أو الدخول على صفحة النتائج من موقع وزارة التربية والتعليم بعد تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر، ذلك لطلاب إمارات أبوظبي والعين والظفرة .

يجدر الإشارة لكون عدد الطلاب والطالبات في الثانوية العامة حوالي 29 ألف طالب وطالبة، للطلاب التابعين لمدارس التعليم الحكومي والخاص التي تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم، منهم 19152 بمدارس التعليم العام الحكومي، و 8411 طالب بمدارس التعليم الخاص، والتعليم الفني 1526 طالب وطالبة.