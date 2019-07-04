نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات نظام المنهل دبي، واسيس أبو ظبي اليوم لجميع الطلاب...

أعلنت اليوم وزارة التربية في الإمارات عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال نظام المنهل، واسيس، وقد جاء ذلك بعد تسائل الكثير من الطلاب عبر منصة التواصل الإجتماعي تويتر عن موعد إعلان نظام المنهل درجات الطلاب في الثانوية العامة الإمارات 2019، وقد سادت حالة من الترقب بعد البيان الرسمي الصادر اليوم من وزارة التربية الذي حددت فيه كل تفاصيل ظهور نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات من خلال نظام المنهل، ونظام اسيس، نعرض لكم في هذا المقال كل الأخبار المنشورة عن هذه النتائج.

موعد نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات

اليوم أعلنت الصحف الإماراتية عن بيان رسمي صادر من وزارة التربية تكشف فيه عن موعد ظهور درجات الطلاب في نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات، وقد حددت الوزارة اليوم الخميس الموافق 4 / 7 / 2019 هو يوم ظهور نتائج الصف الثاني عشر في الإمارات، وحددت أيضا النظام الذي سيتم من خلاله إعلان النتائج، وهو نظام المنهل، ونظام اسيس، وحددت أيضا في هذا البيان موعد إعلان باقي نتائج المراحل بداية من الأولى حتى الصف الحادي عشر.

نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات اليوم الساعة التاسعة مساء

وفي البيان الصادر من وزارة التربية تم التأكيد على أن نتائج الثانوية العامة 2019 في الإمارات ستكون متاحة لجميع الطلاب في تمام الساعة التاسعة مساء من خلال نظام المنهل لجميع طلاب القطاع المدرسي الأول، ونظام اسيس لجميع طلاب القطاع المدرسي الثاني، فيما يلي نعرض لكم مناطق القطاعات في الإمارات :

القطاع المدرسي الأول يضم دبي، والمناطق الشمالية، وسيتم إعلان نتائج الثانوية العامة لهذا القطاع عبر نظام المنهل.

القطاع المدرسي الثاني يضم أبو ظبي، والمنطقة الغربية، وسيتم إعلان نتائج الصف الثاني عشر من خلال نظام اسيس.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات من خلال نظام المنهل، ونظام اسيس

في تمام الساعة التاسعة مساء يستطيع جميع الطلاب في القطاع الأول الاستعلام عن درجاتهم في الثانوية العامة من خلال نظام المنهل، بينما يستطيع جميع طلاب القطاع الثاني الاستعلام عن نتائجهم من خلال نظام اسيس، وجميع النتائج ستكون متاحة لجميع الطلاب استخدام حسابتهم الخاصة على هذه الأنظمة، وسيحتاج الطالب للدخول لصفحة الدرجات للرقم السري الخاص به، والبريد الإلكتروني الخاص به، للعلم جميع النتائج التي سيتم الإعلان عنها اليوم هي نتائج الصف الثاني عشر فقط.