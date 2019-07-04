“الآن” رابط موقع المنهل almanhal لنتائج الصف الثاني عشر بالإمارات...

موقع المنهل almanhal الالكتروني من الروابط الهامة المخصص من وزارة التربية والتعليم بالأمارات لاستخراج نتائج الثانوية العامة 2019 الفصل الدراسي الثاني، حيث ظهرت الآن النتائج النهائية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2018/ 2019، وسيتم إتاحة النتائج بالموقع الإلكتروني من خلال نظام المنهل في الساعة 9:00 مساءً للقطاع المدرسي الأول، و “اسيس” القطاع المدرسي الثاني، واليكم رابط النتائج .

موقع المنهل almanhal

من خلال رابط موقع المنهل الإلكتروني يستعلم مساء اليوم عن نتائج توجيهي الإمارات لعام 2019، والذي يستعلم عن نتائج الثاني عشر 2019 الإمارات باتباع خطوات دخول الموقع والتسجيل بكتابة البريد الإلكتروني و كلمة المرور لمن سبق وقام بالتسجيل بالموقع، كما انه يمكن للغير مسجل أن يقوم بالتسجيل واتباع الخطوات.

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نتائج الثانوية العامة الإمارات 2019

يتطلع طلاب الثانوية العامة 2019 رفع النتائج النهائية في الساعة 9:00 مساءً عبر نظام المنهل الرسمي، والذي تحدد إتاحة نتائج توجيهي اليوم لكل من:

طلاب القطاع المدرسي الأول

واسيس القطاع المدرسي الثاني

كما ينتظر طلاب الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر رفع النتائج، حيث ذكر أنه سوف يتم إعلانها النتائج خلال الأسبوع المقبل، ونتابع معكم كافة أخبار وزارة التربية والتعليم الإمارات عن أخبار التعليم، وموعد النتائج التي يتطلع لها الطلاب وأولياء الأمور في جميع المدن الإماراتية: