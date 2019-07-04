فتح موقع التنسيق لإختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2019 للكليات المختلفة.. والجهات السيادية...

بعدما إنتهى طلاب وطالبات الثانوية العامة من الإمتحانات بالآمس، التي قد بدأت من يوم 8 يونيو الشهر الماضي واستمرت لما يقرب من شهر، أشار المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي “السيد عطا”، على أنه قد تمت كافة التجهيزات من قبل مكتب التنسيق وتم فتح الموقع تجريبياً؛ حتى يستقبل الطلاب الذين يرغبون في بدء إختبارات القدرات للكليات التي يريدون الإلتحاق بها.

واستكمل “عطا” كلامه مشيراً أن خدمة تآمين موقع التنسيق سيتولاها الجهات السيادية في الدولة؛ حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم إلكترونياً في سرية وأمان تام، دون أن يحاول أحد إختراق الموقع والتلاعب ببيانات الطلاب ومستقبلهم.

ومن المؤكد أن الموقع في الوقت الحالي مفتوح للتسجيل، على أن يستمر حتى اليوم الـ 20 من شهر يوليو الجاري، وخلال هذه الفترة يستطيع الطلاب والطالبات الراغبين في الإلتحاق بكلية “الفنون الجميلة والتطبيقية، والتربية، والإعلام”، أن يؤدوا إختبارات القدرات للقبول بالكليات المذكورة، وإن مرت الفترة المحددة الخاصة بالتسجيل، فلن يُفتح التسجيل مرة آخرى، وللطالب 75 رغبة بعدما كانت 60 رغبة فقط بالعام الماضي، في الكليات الجديدة أيضاً التي سوف تستقبل طلاب جدد، إلا الطلاب الأوائل الذين سيُختار منهم 1500 طالب وطالبة، على أن يتم تقسيهم على الثلاث شعب المختلفة “علمي علوم، علمي رياضة، أدبي”.

استقبال الدفعة الجديدة 2019 – 2020

وبمقتضى ذلك الأمر، بدأت الجامعات الخاصة في الإستعداد بقبول دفعات جديدة من الثانوية العامة وما يعادلها للعام الدراسي الجديد 2019-2020م، وملء الإستمارة للتقدم وليس للقبول، والتي تمثلت في كليات “العلاج الطبيعي والأسنان والصيدلة 90%، بينما كلية طب بشري 95%، وكلية الهندسة 80%، وعلوم الحاسب، والفنون التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم الصحية 70%، والعلوم السياسية والإقتصاد والإعلام واللغات 60%، وأخيراً باقي الكليات 55%.

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وفي سياق المسار، سوف يتم تخفيض الطلاب المقبولين في كلية طب الأسنان والصيدلة 25% من إجمالي أعداد المتقدمين؛ حتى يتماشى ذلك مع سوق العمل بقطاع الصحة.

وتمت الموافقة من قبل مجلس الجامعات الأهلية والخاصة، على أن يتم بدء الدراسة ببرنامج آداب اللغة الشعبية الصينية والمسرح والدراما في كلية الآداب، وكذلك الإنسانيات في الجامعة البريطانية الكائنة في مصر، خلال العام القادم.

مكتب تنسيق الجامعات

وقد تفقد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وبصحبته رئيس القطاع التعليمي الدكتور السيد عطا، مكتب التنسيق الرئيسي ليتأكدا على إنهاء الإستعدادات لإستقبال الطلاب الجدد الذين سيسجلون رغباتهم في المعاهد والكليات والجامعات المختلفة، بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2019 على الموقع الرسمي للوزارة برقم الجلوس.