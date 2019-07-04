الاكثر مشاهدة الان - منة شلبي تصدم الجمهور بنحافتها المفرطة.. كيف بدت؟

أثارت الفنانة منة شلبي جدلاً كبيراً بعد ظهورها بعزاء النجم الراحل عزت أبو عوف بإطلالة صادمة، بعدما خسرت الكثير من وزنها بشكل دفع البعض للزعم بأنها تعاني من مرض لا تريد الكشف عنه، بينما أكد البعض الآخر أنه بات عليها أن تتوقف عن أي حمية غذائية تخضع لها وتعود لوزنها الطبيعي.

ولفتت منة الانظار بملابسها “الكاجوال” وتسريحة شعرها غير المناسبة لحضور عزاء.

يذكر أن شلبي تنتظر عرض فيلم “خيال مآتة”، خلال موسم عيد الأضحى السينمائي ويشاركها البطولة أحمد حلمي وخالد الصاوي.

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